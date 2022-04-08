Колонный зал, ордена на подушечках, большой портрет. Государственные похороны Жириновского

В Москве прошла церемония прощания с политиком Владимиром Жириновским. Ее посетил российский президент Владимир Путин, панихиду провел патриарх Кирилл.

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В 2013 году Владимир Жириновский рассказал в интервью на телеканале "Дождь" (организация включена минюстом в список СМИ-"иноагентов") о том, какими ему видятся собственные похороны. Предсказание оказалось весьма точным.

"Предполагаю, что панихида будет в Колонном зале. Мне всегда нравилось, как это у большевиков было. Большой портрет в черной рамке. На лафете гроб пронесут до старого здания университета, чтобы не мешать движению, чтобы народ не бунтовал. Там уже на автомобиле и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане для всего народа нашего. И на подушечках ордена", — говорил лидер ЛДПР.

Церемония прощания в пятницу действительно прошла в Колонном зале Дома союзов. Рядом с гробом на алых бархатных подушечках поместили ордена политика.

Проститься с Жириновским пришли многие высокопоставленные чиновники и политики, в том числе российский президент Владимир Путин.

Церемонию посетили директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, куратор внутренней политики в администрации президента Сергей Кириенко, глава МИД Сергей Лавров, бывший президент Дмитрий Медведев, министры, губернаторы и руководители думских фракций.

Пришел и министр обороны Сергей Шойгу, который в последнее время редко появляется на публике.

Перед церемонией прощания поминальную службу в главном кафедральном соборе РПЦ — храме Христа Спасителя — провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди пришедших на отпевание — спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Хабаровского края Михаил Слуцкий и временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Проститься с Жириновским пришли и обычные россияне. Они ждали своей очереди на Большой Дмитровке в Москве.

О смерти Владимира Жириновского было объявлено 6 апреля, он умер на 76-м году жизни. Врачи около двух месяцев боролись за жизнь политика после того, как в начале февраля он был госпитализирован с ковидом и значительным поражением легких. 25 марта СМИ ошибочно сообщили о смерти лидера ЛДПР, который находился в Центральной клинической больнице. Володин тогда быстро опроверг его кончину, а в партии пообещали судиться со СМИ, первыми сообщившими о смерти Жириновского.

Изначально в думской фракции ЛДПР сообщили, что политика похоронят на Троекуровском кладбище, где погребены его мать и другие родственники. Однако уже на следующий день в пресс-службе Госдумы объявили, что он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.