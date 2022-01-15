Колоссальное извержение подводного вулкана в Тихом океане: цунами ударило по Тонга
Foto: AP/Scanpix

Извержение гигантского подводного вулкана в Тихом океане вызвало цунами в расположенном неподалеку островном государстве Тонга.

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На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода захлестывает церковь и несколько домов. Очевидцы сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, в 65 километрах от вулкана.

Предупреждение о цунами заставило местных жителей эвакуироваться на возвышенности.

Объявления об угрозе цунами были распространены властями ряда стран, расположенных в южно-тихоокеанском регионе, включая Тонга, Фиджи, Австралию и Новую Зеландию.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана. Предупреждения об угрозе цунами были выпущены в нескольких странах, в том числе на Фиджи и в Новой Зеландии.

Жительница Тонга Мере Тауфа рассказала, что извержение произошло, когда она с родными готовилась к ужину, и ее младший брат решил, что поблизости взрываются бомбы.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - цитирует ее новозеландский портал Stuff.co.nz.

По словам женщины, после этого в дом хлынула вода. "Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность", - добавила она.

Это последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Столбы газа, дыма и пепла, вырывавшиеся из жерла вулкана, достигали в высоту 20 километров, передает Геологическая служба Тонга.

Специалист по вулканологии в Университете Окленда, профессор Шейн Кронин говорит, что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.

"Самое примечательное в этом - это насколько быстро и бурно оно распространилось. Нынешнее извержение оказалось куда более крупным, стремительно развивающимся, с гораздо большим количеством выброшенного пепла. Я ожидаю, что на Тонга осядет слой пепла толщиной несколько сантиметров", - сказал профессор в интервью Би-би-си.

Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

В Новой Зеландии, которая находится на расстоянии 2,3 тыс. км, власти предупредили жителей о высоких приливах, вызванных извержением.

Национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями заявило, что в некоторых частях страны могут появляться "сильные и необычные течения, а также непредсказуемые штормовые приливы в прибрежных районах".

"Выброс энергии просто поражает. [...] Поступают сообщения, что люди слышали грохот, вызванный ударной волной, по всей Новой Зеландии", - сообщило местное метеорологическое бюро.

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