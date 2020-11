Джо Байден, который по прогнозам ведущих американских СМИ победил на выборах, сосредоточится на борьбе с пандемией и дискриминацией. Трамп анонсировал выступление в эфире Fox News, однако не появился в указанное время.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на выборах, сосредоточится на борьбе с пандемией, расовой дискриминацией и противодействии изменениям климата. Об этом в Twitter, в воскресенье, 8 ноября, сообщила команда, отвечающая за передачу президентских полномочий Байдену и Камале Харрис, которую, по прогнозам СМИ, избрали вице-президентом Соединенных Штатов.

"С первого дня мы готовимся взять на себя лидерство, удостоверившись, что администрация Байдена и Харрис сможет заняться решением самых неотложных задач, с которыми мы сталкиваемся: защитой и сохранением здоровья нашей нации, обновлением возможностей для достижения успеха, содействием расовому равенству и борьбой с климатическим кризисом", — подчеркивается в заявлении.

We are preparing to lead on Day One, ensuring the Biden-Harris administration is able to take on the most urgent challenges we face: protecting and preserving our nation's health, renewing our opportunity to succeed, advancing racial equity, and fighting the climate crisis.