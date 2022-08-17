Команда Навального призвала Париж и Берн арестовать активы экс-жены Путина

Соратники Навального обратились в МИДы Франции и Швейцарии с просьбой арестовать недвижимость в этих странах, которой, по их данным, владеют бывшая жена Путина Людмила и ее новый муж Артур Очеретный.

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Команда российского оппозиционера Алексея Навального сообщила, что обратилась к властям Франции и Швейцарии с просьбой арестовать имущество бывшей жены президента РФ Владимира Путина Людмилы Очеретной и ее нынешнего супруга Артура Очеретного. "Мы доказали, что зарубежная недвижимость Очеретных была куплена на коррупционные деньги, и надеемся, что ЕС арестует эти активы", — сообщил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в среду, 17 августа. По словам оппозиционеров, соответствующие предложения уже направлены в министерства иностранных дел обеих стран.

"Мы уверены, что санкции против людей из окружения Путина заставят политические и бизнес-элиты отказаться от его поддержки. И это важнейший шаг, чтобы уничтожить его режим и остановить развязанную им войну в Украине", — подчеркнули соратники Навального, указав на проведенное ранее расследование об экс-жене Путина.

Расследование ФБК о Людмиле Очеретной (ранее — Путиной)

В начале августа ФБК выпустил фильм об Очеретных, в котором утверждается, что они владеют историческим особняком на улице Воздвиженка в центре Москвы, переданным им властями города. По данным расследователей, Людмила Путина в нулевые годы курировала созданный специально для нее "Центр развития русского языка". Московская мэрия и управление делами президента передали центру в собственность старинное здание рядом с Кремлем. После ремонта и надстройки двух этажей его переименовали в "Центр развития межличностных коммуникаций", а сейчас им руководит новый муж Путиной, фамилию которого она взяла в 2015 году, указывается далее.

Как отмечают авторы 44-минутного фильма, Артур Очеретный сдает здание стоимостью 10 млрд рублей в аренду фирме "Меридиан", принадлежащей его жене, а та сдает его в субаренду "Сбербанку", ВТБ и другим коммерческим проектам, зарабатывая более 250 млн рублей в год. По данным расследователей, "Центр развития межличностных коммуникаций" получает также финансирование от мэрии Москвы, "Газпромбанка" и "Северстали", что приносит еще порядка 415 млн рублей в год, которые компания Артура Очеретного дает в заем "Меридиану". На эти деньги тот покупает квартиры и дома на юге Франции, в Швейцарии и Испании. В частности, супружеская чета владеет виллой в Биаррице, квартирой в Давосе и двумя квартирами в Малаге, а общая стоимость заграничной недвижимости оценивается в почти 600 млн рублей. При этом Очеретные не включены в санкционные списки ЕС.

Несколько лет назад о доходах Путиной от аренды особняка в Москве также писало агентство Reuters.