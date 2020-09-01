Команда Навального выпустила фильм, который он снимал в Сибири. О чем он?

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выпустил фильм-расследование, который оппозиционер снял во время своей последней поездки по Сибири, после которой он впал в кому. Речь в нем идет о предстоящих выборах в новосибирский горсовет и депутатах-единоросах, которые намерены в него переизбраться. Русская служба Би-би-си пересказывает его содержание.

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13 сентября в Новосибирске пройдут выборы в городской совет. Депутатам от "Единой России" на них будет противостоять коалиция "Новосибирск-2020", сформированная из представителей разных оппозиционных сил во главе с Сергеем Бойко (на выборах мэра Новосибирска в прошлом году он занял второе место, набрав почти 19% голосов). Кандидатов от коалиции поддерживает и Навальный.

"Строительное лобби"

Навальный в своем расследовании обратил внимание, что более трети (18 из 50) депутатов нынешнего горсовета Новосибирска - застройщики или представители застройщиков. В расследовании Навальный называет их "строительными лоббистами".

"Строительная монополия захватила целую ветвь власти, они пишут под себя законы, они принимают бюджет, они выполняют контрольную функцию. Строят, сами себя проверяют, сами себе выделяют деньги - то есть просто рулят городом", - говорится в расследовании.

В поддержку этого тезиса Навальный рассказывает о бизнесе нескольких действующих депутатов новосибирского горсовета, которые планируют переизбраться в него на выборах 13 сентября.

В расследовании Навальный призывает своих сторонников не допустить переизбрания упомянутых в нем депутатов в горсовет - для этого он предлагает голосовать через “Умное голосование”.

Депутаты-застройщики

Первый депутат, о котором идет речь в расследовании - единорос Алексей Джулай. Это один из богатейших депутатов горсовета (по итогам 2016 года он стал самым богатым депутатом, но затем потерял лидерство).

Джулай - основатель и совладелец компании-застройщика "Дискус". Свою стратегию сама компания определяет как "строить и продавать по доступным ценам", говорится на ее сайте.

В частности, компания строит панельные дома в новосибирских жилых массивах "Плющихинский" и "Просторный". В расследовании говорится, что эти дома якобы низкого качества.

Навальный побывал в жилмассиве "Плющихинском" и прошелся по нему вместе с проживающим неподалеку кандидатом от коалиции "Новосибирск-2020" Даниилом Маркеловым. Он должен был стать соперником Джулая на выборах в горсовет, однако 31 августа выяснилось, что суд снял Маркелова с выборов. В ФБК считают, что это могло быть сделано по требованию Джулая.

Джулаю принадлежит завод по производству бетонных панелей. В ФБК считают, что из этих панелей "Дискус" может строить дома. Кроме того, в расследовании Навального говорится, что депутату принадлежит управляющая компания. Из этого авторы фильма делают вывод, что деньги, которые платят жители "Плющихинского" за воду, электричество и теплоэнергию, тоже может получать депутат.

По мнению Навального, стремление Джулая переизбраться в горсовет обусловлено его интересами как застройщика. Он считает, что если городские власти не будут зависеть от застройщиков - они не будут признавать эти дома пригодными для жизни.

Джулай - один из крупнейших застройщиков Новосибирска. В рейтинге крупнейших застройщиков города в этом году он уступил только единороссу Кириллу Покровскому, другому депутату горсовета. По итогам 2018 года Покровский стал самым богатым депутатом горсовета - он задекларировал 75,5 млн рублей. Как и Джулай, он планирует переизбраться в горсовет по итогам выборов 13 сентября.

В расследовании ФБК отмечается, что отец Покровского - Евгений Покровский - занимает пост вице-спикера в законодательном собрании Новосибирской области, а мать работает в администрации губернатора.

"Папа нашего депутата, Евгений Николаевич, будучи чиновником администрации, стал собственником завода железобетонных изделий. Дальше вы, наверное, уже можете догадаться. Бетонные блоки для домов, типовые конструкции и непрекращающаяся стройка", - рассказывается в расследовании.

Далее в нем рассказывается о другом депутате горсовета. Евгений Яковенко - один из лидеров новосибирской "Единой России". По утверждению Навального, Яковенко, который занимается ветеранскими организациями, тоже может быть связан со строительством. Например, его 25-летний сын указан в качестве руководителя компании-застройщика новосибирского микрорайона "Уютный".

Похоронный бизнес

Четвертый депутат горсовета, который упоминается в фильме - Сергей Бондаренко. Он занимается похоронным бизнесом в Новосибирске.

В фильме Навального рассказывается, что в начале 2000-х годов Бондаренко возглавил новосибирское похоронное бюро МУП ИМИ, а затем открыл акционерное общество с таким же названием (его директор - брат жены Бондаренко.

"А дальше всё ровно так, как устроено в похоронном бизнесе. Есть базовый тариф, он достается муниципальному ИМИ. А есть гораздо более дорогие дополнительные услуги: одеть покойника, накрасить, закопать могилу и тд. Несчастных родственников вынудят всё это закупить и оплатить, иначе никаких похорон не будет", - говорится в расследовании. По мнению авторов фильма, деньги за дополнительные услуги может получать коммерческое ИМИ.

Русская служба Би-би-си направила всем четверым упомянутым депутатам просьбу прокомментировать изложенную в фильме информацию, но ответы на них пока не получила.