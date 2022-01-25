Командир: силы НАТО были бы приведены в готовность для защиты Литвы за несколько часов

Дислоцированные в Рукле силы расширенного передового присутствия НАТО были бы приведены в боевую готовность для защиты Литвы в течение нескольких часов. Об этом заявил командир Боевой группы батальона расширенного передового присутствия Альянса, полковник-лейтенант Хаген Руппельт.

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"Учения всегда начинаются с предупреждающего сигнала. Таким образом, как только звучит предупреждающий сигнал, днем или ночью, силы приводятся в боевую готовность для отправки в течение нескольких часов", — сказал журналистам во вторник командир 10-ой ротации сил НАТО.

"Мы говорим о часах, не о днях", — добавил он.

Россия сконцентрировала возле украинской границы более 100 тыс. военнослужащих и военную технику, и у Запада растет обеспокоенность тем, что в Европе может возникнуть крупный военный конфликт.

Кроме того, в последнее время российские войска перебрасываются в находящуюся по соседству с Евросоюзом Беларусь — якобы для планирующихся совместных учений.

В связи с ростом напряженности из-за концентрации российских войск блок НАТО расширил свое присутствие на восточном фланге, направив туда военные корабли, истребители, а также объявил повышенную боевую готовность.

В настоящее время в силах расширенного передового присутствия НАТО служит около 1,2 тыс. военнослужащих, преимущественно это немцы, которые осуществляют командование дислоцированной в Рукле боевой группой.

По словам Руппельта, этой численности военных достаточно для обеспечения основной миссии сил расширенного передового присутствия НАТО — сдерживания.

"Если хочешь быть частью бригады Gelezinis Vilkas ("Железный Волк"), то нет смысла концентрировать под этим зонтиком дополнительные силы", — отметил командир.

Он также добавил, что в ближайшее время силы и так будут немного увеличены.

"Думаю, что в течение двух ближайших лет численность сил составит 1,4 тыс. или 1,5 тыс. военных", — сказал он.

Литва и Германия договорились оборудовать в течение ближайших нескольких лет в Рукле за 200 млн евро новую военную инфраструктуру: казармы, штабы, столовую, места для обучения.

Она будет предназначаться для Механизированной пехотной бригады Gelezinis Vilkas Вооруженных сил Литвы, Артиллерийского батальона, Батальона логистики и Боевой группы сил расширенного передового присутствия НАТО.

Завершить строительные работы поэтапно планируется в течение 2023–2026 годов.

На вопрос, была ли бы Литва готова принять силы особенно быстрого реагирования НАТО, Руппельт ответил, что уверен, что их прибытие было бы "очень слаженным".

Он также подчеркнул, что дислоцирование сил особенно быстрого реагирования — это политическое решение.

"Если ситуация того потребует, то политическое решение будет принято", — сказал он.

По словам командира Боевой группы сил расширенного передового присутствия НАТО, увеличение численности военных "дает больше уверенности".

"Однако в конечном итоге мы не хотим провоцировать, а хотим продемонстрировать свою способность защитить себя", — сказал Руппельт.

Боевая группа сил расширенного передового присутствия НАТО размещена в Литве в феврале 2017 года. Еще три соответствующие боевые группы дислоцированы в Латвии, Эстонии и Польше.

Такое решение главы государств Альянса приняли с учетом агрессивных действий России в Украине и изменения условий безопасности в регионе.

По данным Министерства обороны, с начала размещения вместе с литовскими военными в порядке ротации уже тренировалось более 8 тыс. военнослужащих из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Исландии, Люксембурга, Хорватии и Франции.