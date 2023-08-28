Командование ВСУ не согласилось с рекомендациями военных США

Решение украинского командования усилить оборону Купянского района Харьковской области противоречит рекомендациям американских военных, пишет „Медуза" со ссылкой на The New York Times.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 25 августа заявил о необходимости усилить оборону Купянска из-за атак российских войск, в которых задействованы артиллерия и авиация.

В Пентагоне, в свою очередь, пишет газета, считают, что украинскому командованию не следует отвлекать войска на усиление обороны Купянского района, а сосредоточить их на одном участке фронта для прорыва российской обороны.

По мнению аналитиков, сообщает The New York Times, российские войска вряд ли попробуют захватить Купянск, так как в этом случае им придется в условиях ограниченных путей снабжения удерживать город, разделенный рекой. Из Херсона российские войска в схожих условиях были вынуждены уйти.

Президент Украины Владимир Зеленский, напоминает УНИАН, несколько дней назад заявил, что российское командование как раз добивается того, чтобы ВСУ отвели часть войск с некоторых участков фронта, в том числе из Купянска. „Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И все. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают", — подчеркнул Зеленский.

Купянск, захваченный войсками РФ в самом начале полномасштабного вторжения, был освобожден в сентябре 2022 года в ходе украинского контрнаступления.