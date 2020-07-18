Командующий Силами обороны Эстонии: России не подходит ситуация, в которой соседи от нее не зависят

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем ответил на страницах Eesti Päevaleht российскому политологу Валерию Соловью, который заявил, что Россия хотела бы оказать сильное давление на страны Балтии, чтобы они покинули НАТО.

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"Я не знаю, на какие источники опирается Соловей, поэтому не могу оценить достоверность его теорий. Планирует ли Россия что-то? В целом — да. Она несомненно ведет работу по оказанию влияния на ближайшие страны, в том числе те, которые уже входят в НАТО", — сказал Херем.

Херем отметил, что если Россия попытается воплотить свои возможные планы, как сказал Соловей, за три-четыре дня, то у нее ничего не выйдет.

"Окно [временное] должно быть больше. За три дня возможно продвинуть подразделения на сотни километров, но военных целей этим не достигнешь. Кроме того, даже если трехдневная гибридная агрессия окажется успешной, мы не будем с несчастным лицом сидеть сложа руки. Конфликт продолжится, и это в свою очередь означает, что временное окно будет длиннее".

Мне не следует показывать, что мне об этих планах известно. Одно очевидно: нынешняя геополитическая ситуация, в которой соседи от нее не зависят, России не подходит и она хотела бы это поменять. Для этого у нее имеются разные способы: экономика, политика, преступность, дезинформация и военная мощь. Россия умеет использовать их и одновременно, и попеременно для достижения военных целей", — резюмировал Херем.