Комиссар Совета Европы призвала генпрокурора РФ прекратить ликвидацию "Мемориала"

Процесс ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" не выглядит "необходимой и соразмерной мерой", заявила в письме генпрокурору РФ комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность начавшимся процессом ликвидации общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (ММ) и правозащитного центра "Мемориал" (последний является членом ММ, но имеет отдельное юридическое лицо. — Ред.). В письме генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, опубликованном во вторник, 7 декабря, Миятович настоятельно призвала прекратить эту процедуру.

Она напомнила, что российский закон об "иностранных агентах", в нарушении которого обвиняют обе организации, был признан различными органами Совета Европы "противоречащим обязанности государства по созданию безопасных и благоприятных условий для гражданского общества". В связи с этим процесс ликвидации не выглядит "необходимой и соразмерной мерой", которую можно было бы оправдать стандартами в области прав человека, говорится в письме.

Комиссар СЕ по правам человека также выразила сожаление по поводу того, что российские власти "продолжают ограничивать пространство для деятельности независимого гражданского общества и свободы слова, используя положения уголовного законодательства". Она указала на необходимость изменить отношение властей к независимому гражданскому обществу, в частности к правозащитникам.

Ликвидация "Мемориала"

11 ноября 2021 года стало известно, что российская Генпрокуратура подала в Верховный суд административный иск о ликвидации ранее признанной "иноагентом" некоммерческой организации "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы — аналогичный иск в Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах. Ранее Миятович предупредила, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране". В самом "Мемориале" считают, что требование Генпрокуратуры является "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Очередное заседание Верховного суда РФ по иску о ликвидации "Международного Мемориала" намечено на 14 декабря. Слушание в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" должно пройти 16 декабря.