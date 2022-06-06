Комиссары ООН приедут в Украину 7 июня для начала расследования военных преступлений

Комиссары независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине впервые приедут в страну завтра, 7 июня.

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Их миссия продлится до 16 июня. Они планируют посетить Львов, Киев, Харьков и Сумы и другие города Украины.

Комиссары хотят встретиться с жертвами и свидетелями, а также с беженцами, которые остались в Украине, но были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, у них запланированы встречи с представителями правительства Украины, гражданского общества и агентств ООН.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине — это независимый орган, уполномоченный Советом по правам человека ООН расследовать все вероятные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления в контексте агрессии против Украины со стороны России.

Доклады по итогам своей деятельности в Украине они предоставят Генассамблее в октябре 2022 года, а Совету по правам человека ООН — в марте 2023 года.