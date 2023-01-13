"Коммерсантъ": в Кремле начали подготовку к президентским выборам с участием Путина в 2024 году

Внутриполитический блок Администрации президента (АП) РФ начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Кремль исходит из того, что они пройдут в запланированные сроки и при участии действующего президента России Владимира Путина, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к АП.

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Сам Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться на очередной срок. При этом его администрация сейчас прорабатывает различные сценарии избирательной кампании, и все они подразумевают, что действующий глава государства выдвинет свою кандидатуру.

Пока что работа носит предварительный характер, подчеркивает "Коммерсантъ". Издание уточняет, что у Кремля еще нет четких контуров идеологической составляющей, хотя предполагается, что кампанию построят вокруг темы единства.

В этом году АП планирует уделить особое внимание региональным и местным избирательным кампаниям, которые запланированы в России на единый день голосования в сентябре. Выборы запланированы и на аннексированных территориях Украины. Источники "Коммерсанта" в Кремле сообщили, что эти кампании рассматривают, в том числе, как возможность "протестировать как технологические, так и содержательные идеи", которые потом можно будет использовать в 2024 году.

Владимир Путин впервые стал президентом РФ в 2000 году и пробыл на этом посту два четырехлетних срока. Его преемник, Дмитрий Медведев, продлил полномочия избранного главы государства до шести лет, и в 2012 году Путин вновь победил на выборах — он воспользовался тем, что российская Конституция запрещала занимать высший пост "два срока подряд", а не всего два срока.

В 2020 году основной закон РФ изменили — слово "подряд" из соответствующей статьи убрали и одновременно "обнулили" президентские сроки Путина. Таким образом, он получил возможность еще дважды избраться на высший пост и занимать его до 2036 года.

Согласно действующему российскому законодательству, ближайшие президентские выборы должны пройти в марте 2024 года.