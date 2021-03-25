Компания из США обнаружила в санитайзерах вызывающее рак вещество
Foto: LETA

Американская фармацевтическая компания Valisure, которая занимается проверкой медицинских препаратов на рынке, обнаружила, что некоторые дезинфицирующие средства для рук содержат бензол — вещество, вызывающее рак, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

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Бензол был обнаружен в средствах, которые вышли на рынок после того, как основные санитайзеры исчезли из продажи в разгар пандемии коронавируса, пишет агентство.

Valisure проверила 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружила, что 17% содержат определяемый уровень бензола. При этом в 21 бутылке (8%) содержался бензол в объеме более двух частей на миллион — это временный предел, который Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) установило для жидких дезинфицирующих средств для рук. По данным FDA, человек может переносить его "в течение относительно короткого периода времени".

Самый высокий уровень бензола компания обнаружила в дезинфекторах следующих марок: artnaturals, Scentsational Soaps & Candles Inc., huangjisoo, TrueWash, The Creme Shop, Star Wars Mandalorian, Body Prescriptions, Born Basic, beauty concepts, PureLogic, Miami Carry On, Natural Wunderz, clean-protect-sanitize, Puretize, Hand Clean 100.

При этом в средстве, продаваемом под маркой artnaturals, бензол был обнаружен в объеме 16 частей на миллион. Большая часть дезинфицирующих средств, содержащих высокий уровень бензола, была произведена в Китае или США.

О том, что бензол вызывает рак, сообщало Министерство здравоохранения и социальных служб США. Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию рака относит его к веществам с самым высоким риском наравне с асбестом.

На сайте ВОЗ говорится, что воздействие бензола "всегда ассоциировалось с целым рядом острых и долговременных неблагоприятных последствий для здоровья и с болезнями, в том числе, с раком и апластической анемией".

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