Компания из США собрала уточненные данные о разбившемся в Иране самолете

Компания Aireon, специализирующаяся на глобальной системе слежения за самолетами, передала данные о положении украинского Boeing 737 властям, ведущим расследование крушения.

Американская компания Aireon собрала данные о положении самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевшего рейсом PS752 из Тегерана в Киев и разбившегося сразу после вылета. Данные переданы властям, проводящим расследование, сообщила в четверг, 9 января, представительница Aireon.

Kомпания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами, используя для этого космические спутники, что позволяет собирать более точную информацию, чем обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о положении разбившегося в Эфиопии Boeing 737 Max, позволившие найти параллели с крушением в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Это позволило быстрее понять причины аварий.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. В результате катастрофы все 168 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

По информации интернет-сервиса по трекингу авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета. Компания Boeing после известия о крушении лайнера в Иране начала собирать информацию об обстоятельствах трагедии.

В октябре 2018 года вскоре после взлета разбился Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air. 10 марта 2019 года также вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы рухнул самолет этого же типа компании Ethiopian Airlines. В результате крушений погибли 346 человек.