Кому еще нужны телефонные будки? В Британии решили, что кое-где их нужно сохранить

Тысячи красных телефонных будок, наряду с двухэтажными и тоже красными автобусами давно ставших визитной карточкой Британии, будут спасены и останутся открытыми, если будет соблюдено одно важное условие: они должны приносить пользу.

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Как постановил регулятор британских телекоммуникационных услуг Ofcom, компании BT запретят закрыть около 5 тыс будок в районах с плохим сигналом сотовой связи и высоким уровнем несчастных случаев при условии, что местные жители будут ими пользоваться.

Регулятор посчитал необходимым вмешаться, поскольку иначе будки стали бы ликвидировать даже в жизненно важных точках.

Но теперь будки будут сохранены в случае, если:

Они находятся в местах, где часто происходят несчастные случаи или самоубийства

За последние 12 месяцев из автомата было сделано как минимум 52 звонка

Исключительные обстоятельства требуют наличия таксофона

В этом месте нет сигнала хотя бы одного из четырех британских операторов сотовой связи

В момент наибольшего расцвета этой технологии по всей стране насчитывалось около 92 тысяч телефонных будок, но сегодня, когда 96% взрослого населения владеют мобильными телефонами, необходимость в таксофонах сошла на нет.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы все будки стояли без дела: около 6 тыс. красных домиков (их дизайн разработал в 1935 году знаменитый архитектор сэр Джайлс Гилберт Скотт) были приспособлены местными властями под пункты обмена книг.

Сейчас же муниципалитетам будет предложено выкупать будки, которые не используются по прямому назначению, за один фунт стерлингов и использовать их по своему усмотрению.

В Соединенном Королевстве все еще работает примерно 21 тысяча телефонных будок, и для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет пользоваться мобильным телефоном, или в районах с плохим приемом сигнала они остаются единственным средством связи с друзьями и близкими и, что еще более важно, дают возможность позвонить в одну из служб помощи и спасения. Так, в 2020 году по горячим линиям было сделано почти 150 тысяч звонков.