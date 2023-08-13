Концерн Rheinmetall поставит Украине разведдроны нового поколения

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине современный разведывательный беспилотник Luna NG, пишет газета Bild am Sonntag (BamS) со ссылкой на информированные источники.

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Помимо функций разведки, БПЛА может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь. Издание называет БПЛА нового поколения супердронами, которые способны "видеть и слышать".

В комплекты поставок входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, его время полета составляет до 8 часов. Аппарат способен выполнять задачи на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км, говорится на сайте Rheinmetall.

Luna NG также имеет версию, способную нести вооружение, однако она не будет поставляться Украине, пишет BamS. Стоимость контракта и количество передаваемых Украине дронов не раскрывается.



