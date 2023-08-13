Концерн Rheinmetall поставит Украине разведдроны нового поколения
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Украине современный разведывательный беспилотник Luna NG, пишет газета Bild am Sonntag (BamS) со ссылкой на информированные источники.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Помимо функций разведки, БПЛА может обеспечивать сеть LTE, а также перехватывать или глушить связь. Издание называет БПЛА нового поколения супердронами, которые способны "видеть и слышать".

В комплекты поставок входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 кг, его время полета составляет до 8 часов. Аппарат способен выполнять задачи на расстоянии до 100 км и на высоте до 5 км, говорится на сайте Rheinmetall.

Luna NG также имеет версию, способную нести вооружение, однако она не будет поставляться Украине, пишет BamS. Стоимость контракта и количество передаваемых Украине дронов не раскрывается.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе