"Конец, братцы!" Сторонники QAnon надеялись на "Шторм" вместо инаугурации Байдена — чем опасно их разочарование

Сторонники теории заговора QAnon до последнего верили, что 20 января, в день инаугурации Джо Байдена, произойдет "Шторм": Дональд Трамп вернется в Белый дом, военные захватят власть и арестуют всех демократов, "заговорщиков" и "сатанистов-педофилов". Но этого не произошло — главное "пророчество" одного из самых странных культов современности так и не сбылось.

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Мы читали чаты и каналы QAnon в "Телеграме", куда множество самых верных сторонников Трампа ушло после "великой чистки-2021" в "Твиттере", чтобы понять, что теперь будет с этой идеологией и почему риск радикализации ее сторонников сейчас как никогда высок.

"Съели блэкпилл"



Некоторые из этих каналов в "Телеграме" были созданы совсем недавно, другим уже около или больше года — но именно в последние недели у них случился большой приток новых читателей.

Вот лишь некоторые примеры:

У конспиролога, сторонницы крайне правых и антиисламских взглядов Лоры Лумер, которую в прошлом году забанил не только Twitter, но и PayPal и даже Uber, и которая в своем канале в последние две недели активно жалуется на цензуру и "кенселлинг со стороны ФБР", количество подписчиков выросло в три раза.

Еще один "инфлюенсер" среди конспирологов Алекс Джонс чуть более чем за неделю существования своего телеграм-канала собрал там 16 тыс. подписчиков.

У одного канала, названного в честь крайне правого движения "Гордые парни" (Proud Boys) и основанного в феврале 2020, только за два дня, с 11 по 13 января, количество подписчиков удвоилось — и продолжило расти.

Платформа Disclose.tv, распространяющая фэйк-ньюз в соцсетях, менее чем за две недели нарастила количество подписчиков и охват в "Телеграме" в 10 раз.

В плеяде протрамповских каналов часть — относительно мейнстримны, с названиями вроде "Сообщество сторонников Трампа". Но рядом с ними обитают более радикальные — порой с откровенно расистской, антисемитской и фашистской направленностью. И тех, и других объединяет вера в заговор "Левых" (с большой буквы; в альтернативных версиях — сионистов, "глобальных элит", "глубинного государства", Китая и проч.) против "свободной Америки", в которой Дональд Трамп — последняя надежда на спасение.

В считанные дни перед инаугурацией авторы этих каналов, порой по их собственному признанию, "съели блэкпилл" (blackpilled).

"Блэкпилл" — термин, восходящий корнями к культуре инцелов (от английского incel — involuntary celibates, или "воздерживающиеся поневоле") — онлайн-субкультуры, состоящей из мужчин, неспособных найти сексуального партнера и считающих себя несправедливо обиженными современным обществом. "Блэкпилл" — это признание "горькой правды" вкупе с безысходностью от невозможности ничего изменить. "Блэкпилл" — пессимистичная версия "рэдпилла" (red pill), метафорической "красной таблетки" — знания о тайном устройстве мира, которое персонаж "Матрицы" Морфиус предлагает главному герою Нео.

"Горькая правда", в понимании трампистов, в лучшем случае может заключаться в том, что Дональд Трамп все же проиграл, а демократы все же победили. Но нередко авторы каналов интерпретируют "горькую правду" как победу сатанинских сил, начало новой гражданской войны и/или неизбежного установления "Нового мирового порядка".

С приближением инаугурации нарратив "Дональда-спасителя" начал резко меняться. Многие популярные каналы конспирологов, еще несколько дней назад призывающие "доверять Плану" (подразумевая, согласно идеологии QAnon, что у Трампа был некий тайный, нетривиальный, запутанный замысел, направленный на то, чтобы перехитрить "сатанистов" и все же спасти мир), начали пестрить сообщениями в духе "мы же говорили". "Ребята, он [Трамп] так ничего и не сделал, а потом просто улетел, оставив вас крайними", — такой пост появился в одном из них. "Трамп доказал, что он именно тот, кем я его уже давно считал", — пишет другой.

Но большинство все равно остались верны экс-президенту, распространяя сообщения, что он еще "так или иначе" вернется.

Помимо пессимистичного "блэкпилла" и растущего разочарования Трампом, каналы американских конспирологов полны апокалиптических предсказаний и страха за будущее: они всерьез ожидают от правительства Джо Байдена усиления цензуры (в чатах иногда появляются панические "предупреждения" со ссылкой на "источники", что "Телеграм" "вот-вот закроют"), введения военного положения, стремительного уничтожения среднего класса, запрета на владение оружием и "ареста всех патриотов".

"Они только начали, — истерически восклицает "говорящая голова" конспирологии Алекс Джонс на отрывке из своего видео, широко разошедшегося по правым каналам. — Они заберут ваши пенсионные фонды, они отключат электричество, они отключат бензин, они откроют границы. Конец, братцы! Все! Все потеряно! Всему конец! Они хотят, чтобы вы голодали на улицах! Они изнасилуют ваших жен! Они большевики! Якобинцы!"

"Террорграм", или куда ведет кроличья нора



В последние часы до инаугурации Джо Байдена в чатах трампистов все еще можно было отыскать капли надежды: анонимные пользователи и те, кого вполне можно считать инфлюенсерами в этой герметичной группе единомышленников, распространяли свои интерпретации реальности: от утверждений, что военные якобы остаются верны Трампу и ни в коем случае не дадут "нелегитимному" Байдену дать присягу, до рассуждений о том, что Байден — на самом деле никакой не злодей, а тоже тайный участник плана по спасению Америки от "сатанистов-педофилов".

Но после церемонии инаугурации комьюнити окончательно охватило чувство шока.

Как отметил в своем "Твиттере" канадский исследователь экстремистских групп и идеологий Марк-Андре Арджентино, разочарованные последователи QAnon, возлагавшие большие надежды на Дональда Трампа, но не готовые отказываться от своих убеждений, могут стать легкой добычей более радикальных групп и движений. По его мнению, часть из них может в будущем прибегнуть к насилию, другая — перерасти в некий религиозный культ.

Многие аналитики обратили внимание на растущую угрозу так называемого "Террорграма" — групп, объединяющих самых радикальных сторонников идей белого превосходства (в их числе те же "Гордые парни"). Они существуют в "Телеграме" уже несколько лет — со времен первых масштабных "чисток", проводимых Twitter и Facebook.

"Террорграм" — это сеть каналов в "Телеграме", состоящих из людей, которые верят в ультраэкстремальную версию белого превосходства и акселерационизма, — объясняет в интервью Би-би-си Алекс Ньюхаус, руководитель исследований Центра по терроризму, экстремизму и борьбы с терроризмом в Миддлберийском колледже, штат Вермонт. — Акселерационизм — это вера в то, что людям нужно осуществлять активное давление на те места в обществе, где присутствуют разногласия, ради ускорения социального коллапса. Это по природе своей насильственное движение, и "Террорграм" состоит из людей, которые придерживаются его тоталитарной и расистской версии".

Активность представителей этих групп в чатах трампистов, охваченных депрессивными настроениями, он и его коллеги начали замечать уже в день инаугурации. "Есть риск, что настроенная на жестокость фракция сторонников белого превосходства давно ждала такого момента, и сейчас они хватаются за шанс и пытаются радикализовать тех, кто чувствует себя разочарованным", — считает Ньюхаус.

Он отмечает, что подавляющее большинство сторонников Трампа и идей QAnon вряд ли поддадутся этому. "Я бы сказал, что этот риск касается очень незначительного меньшинства", — считает он. Но добавляет: учитывая размах распространения QAnon, даже это может иметь драматичные последствия.

Что такое QAnon

QAnon — обширная теория заговора правого толка, зародившаяся в интернете в 2016 году, после прихода к власти в США Дональда Трампа. Изначально последователи QAnon верили в существование некой тайной сатанинской группы педофилов-каннибалов, в которую входят политики-демократы и голливудские звезды, и главным оппонентом которой является Трамп. Но за годы она обросла и другими интерпретациями. Так, в 2020 году идеи QAnon слились с идеями коронаскептиков, считающих пандемию Covid-19 вымыслом, и с идеями противников вакцинации.

"[Эта идеология] очень соблазнительна, потому что дает ответ на любую неопределенность, которая может быть в жизни человека. И у QAnon очень хорошо получается соединять в одно целое другие теории заговора", — отмечает Алекс Ньюхаус.

К началу 2021 число последователей этой идеологии по всему миру эксперты оценивают в десятки миллионов. Многие усматривают в QAnon признаки культа.

"У QAnon десятки миллионов последователей по всему миру. Так что даже если отделить 0,01% этих людей и вовлечь их в "Террорграм" — это увеличит количество участников "Террорграма" в десятки и сотни раз", — предупреждает исследователь.

С другой стороны, отмечает Ньюхаус, это же чувство подавляющего разочарования у трампистов, потерпевших поражение перед реальностью, дает возможность вернуть их обратно в политическую дискуссию, в первую очередь на местном уровне.

"Конечно, ящик Пандоры уже частично открыт. Но у Байдена сейчас есть больше возможностей, чем у нас было во все предыдущие годы, чтобы забить последний гвоздь в гроб по крайней мере американской фракции QAnon", — считает исследователь.

Скоординированный ответ



Неделю назад "Телеграм" заблокировал несколько десятков каналов неонацистов и сторонников белого превосходства, распространяющих призывы к насилию. У некоторых из них были десятки тысяч читателей.

Но эксперты, изучающие экстремизм в соцсетях и давно называющие "Телеграм" "безопасным местом для ненависти", считают эти меры недостаточными.

На этой неделе активисты некоммерческой организации Coalition for a Safer Web подали в суд на Apple с требованием убрать Telegram из AppStore за нарушение правил модерации экстремистского контента — так, как это было сделано с Parler. По данными американских СМИ, такой же иск организация планирует подать против Google.

Русская служба Би-би-си направила письмо в пресс-службу "Телеграма" с просьбой прокомментировать этот иск, но пока не получила ответа.

Алекс Ньюхаус считает, что реакция на деятельность "Террорграма" должна быть схожей с той, что была на каналы "Исламского Государства" (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира), существовавшие в "Телеграме" до 2019 года. В декабре 2019 мессенджер совместно с Европолом провел масштабную зачистку, удаляя не только каналы и чаты ИГ, но и аккаунты их создателей, модераторов и даже обычных пользователей.

"Когда "Телеграм" расправился с ИГ, это произошло благодаря скоординированному давлению десятков правительств, объединивших свои требования к "Телеграму" удалить эти каналы, — объясняет исследователь. — Я подозреваю, что сейчас потребуется что-то подобное. Некие скоординированные меры со стороны властей и неправительственных организаций, чтобы заставить "Телеграм" сделать что-то с "Террорграмом". Но пока что подобной коалиции нет".