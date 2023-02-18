Конференция по безопасности в Мюнхене: НАТО демонстрирует единство в поддержке Украины

В Мюнхене проходит конференция по безопасности, на которой в субботу выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис. Их выступления по большей были посвящены войне в Украине. Прошлогодняя конференция проходила за несколько дней до начала российского вторжения в Украину.

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В своем достаточно длинном выступлении Камала Харрис сделала упор на единство стран НАТО в противостоянии незаконной агрессии Москвы и на то, что США располагают доказательствами преступлений против человечности, совершенных Россией в Украине. Премьер Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, отметил необходимость увеличения военной помощи Украине в кратчайшие сроки.

Камала Харрис резко осудила действия России в Украине.

"Российские силы проводят широкомасштабные и систематические атаки на гражданское население Украины", — заявила вице-президент США, сославшись на доказательства казней, изнасилований, пыток и насильственных депортаций, совершаемых в том числе в отношении детей.

Камала Харрис описала зверства во время войны в Украине, в том числе события в Буче и бомбежку театра в Мариуполе.

"Мы изучили улики. Мы знаем правовые стандарты. И нет сомнений, что это преступления против человечности", — отметила она.

В результате Россия совершила не только военные преступления, как официально заключила администрация США в марте, но и незаконные действия против мирных жителей.

"Их действия — это посягательство на наши общие ценности, посягательство на нашу общую человечность", — отметила вице-президент.

"США официально установили, что Россия совершила преступления против человечности", — сказала она.

Администрация Байдена продолжит помогать Украине в расследовании предполагаемых преступлений.

"Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководству, причастному к этим преступлениям, — вы будете привлечены к ответственности", — сказала Камала Харрис.

Россия неоднократно отрицала, что ее целью являются мирные жители.

В конце своего выступления на Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис отметила, что российскому президенту не удастся одержать верх.

"Если Путин думает, что сможет взять верх, пережидая ситуацию, он сильно ошибается, — сказала она. — Время не на его стороне".

Харрис закончила свою речь, подтвердив, что США продолжат решительно поддерживать Украину, и отметив, что Вашингтон гордится партнерством с Киевом.

"Мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется", — добавила она.

Риши Сунак: поддержка, помощь, единство

Британский премьер Риши Сунак, выступавший вскоре после нее, отметил, что сейчас самое время удвоить военную поддержку Украине.

"Путин делает ставку на то, что мы потеряем самообладание", — сказал Сунак.

Великобритания должна доказать, что Путин ошибается, призвал британский премьер.

Это заявление перекликалось с выступлением вице-президента США.

Риши Сунак также призвал других мировых лидеров помочь обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

Сунак отметил, что коллективно страны НАТО поставят Украине столько же техники в следующие несколько месяцев, сколько за весь 2022-й год.

"Мы вместе должны помочь Украине защитить ее города от российских бомб и иранских дронов, и поэтому Великобритания станет первой страной, которая снабдит Украину вооружениями более дальнего радиуса действия", — заявил он.

Сунак отметил, что Великобритания совместно с союзниками работает над тем, чтобы снабдить Украину наиболее продвинутой системой противовоздушной обороны и помочь создать ВВС, необходимые для защиты нации.

В этой связи премьер-министра Великобритании спросили о возможных поставках истребителей в Украину, что западные страны пока не решаются сделать.

Риши Сунак сказал, что есть "сложности" с предоставлением определенных типов самолетов, но отметил, что Великобритания обучает украинских военных использовать самолеты стандартов НАТО.

Сунак добавил, что Великобритания "с радостью поддержит страны", если у них будет возможность немедленно предоставить Киеву самолеты.