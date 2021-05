Конфликт на Ближнем Востоке: удары по Газе и Израилю, столкновения на Западном берегу

Израильские самолеты в ночь на субботу возобновили воздушные удары по сектору Газа, а боевики ХАМАС в ответ выпустили ракеты по Израилю. Это уже пятая ночь вооруженного конфликта. Тем временем столкновения распространились на Западный берег Иордана.

По словам палестинских медиков, по меньшей мере 12 человек погибли за ночь в результате авиаударов по Газе. Представители министерства здравоохранения заявили, что женщина и трое ее детей оказались среди погибших после удара по их дому в лагере беженцев, пишет агентство Рейтер.

Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима, который он использовал для управления военной инфраструктурой. Пострадал ли сам Абу Наим, армейская пресс-служба не уточнила.

Из другого сообщения следует, что истребители ВВС Израиля нанесли удары по двум квартирам в секторе Газа, которые использовались военным крылом ХАМАС в качестве оружейного склада.

Накануне израильские военные заявляли об ударах по ракетным установкам и наблюдательным пунктам ХАМАС в Газе.

В двух крупных городах на юге Израиля — Беэр-Шеве и Ашдоде — в ночь на субботу прозвучали сирены воздушной тревоги. ХАМАС взял на себя ответственность за запуск ракет.

Ракета, упавшая в порту Ашдода, попала в резервуар с горючим, что привело к взрыву и пожару, сообщений о пострадавших не поступало, сообщает издание The Times of Israel.

Крупнейший с 2014 года палестино-израильский конфликт продолжает развиваться. Палестинцы сообщили об 11 убитых на оккупированном Западном берегу Иордана в ходе столкновений между протестующими и израильскими силами безопасности, передает Рейтер. Еще более 100 человек были ранены.

Военные применяли резиновые пули, в некоторых случаях — огнестрельное оружие, пишет Times of Israel. Палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью.

В ночь на пятницу израильские военные провели самую масштабную с начала нынешнего конфликта операцию против военных целей на территории сектора Газа. Израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

Израильские военные активизировали обстрелы Газы в ответ на запуски ракет по территории Израиля со стороны палестинских боевиков.

В общей сложности в ходе столкновений и обстрелов с палестинской стороны погибли по меньшей мере 132 человека, в том числе 32 ребенка и 21 женщина. Восемь человек, в том числе двое детей, погибли в Израиле.

Посланник США прибыл в Тель-Авив для переговоров по деэскалации, поскольку беспорядки между Израилем и палестинцами продолжаются.Хади Амр примет участие в переговорах с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН в надежде договориться о прекращении огня.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибыл в пятницу Тель-Авив для консультаций о деэскалации конфликта.

В Израиле накануне продолжались ожесточенные столкновения между израильскими арабами и евреями, что вынудило президента страны предупредить об опасности гражданской войны. Министр обороны Израиля Бенни Ганц распорядился о значительном укреплении сил безопасности для подавления внутренних беспорядков, в ходе которых ранее были арестованы более 400 человек.

В ночь на пятницу 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. "Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нем принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям", — сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус.

При этом он подчеркнул, что израильские войска не заходили на территорию сектора Газа, хотя у армии Израиля "есть планы, есть приказы подготовки" наземной операции.

Целью атаки была сеть подземных туннелей, которые палестинские группировки используют для перемещений и в качестве укрытия, уточнил представитель израильской армии.

Рейтер, ссылаясь на израильских военных корреспондентов, также сообщал, что наземного вторжения пока не было и израильские войска вели обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорили, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.

