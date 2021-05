Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Погибли 45 человек, президенты договорились о мире

Власти Кыргызстана заявили, что число погибших граждан этой страны во время конфликта на границе с Таджикистаном достигло 33 человек, 166 пострадали. Со стороны Таджикистана ранее сообщалось о 12 убитых. Таким образом, согласно официальным сведениям, общее число жертв противостояния на спорном участке границы между двумя странами достигло 45. В субботу поступают сообщения о еще одном обстреле, однако президенты двух стран снова созвонились, чтобы попытаться прекратить противостояние.

Приграничный конфликт между двумя странами начался в четверг около водозабора "Головной" реки Ак-Суу на спорном участке, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, а киргизские жители этому воспротивились.

Причины подобных конфликтов часто - в разделе общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района пользуются как таджики, так и киргизы. Он находится недалеко и от таджикского анклава на территории Кыргызстана, Ворух, где проживают около 35 тысяч таджикистанцев.

Сначала стороны забрасывали друг друга камнями, но затем к конфликту подключились пограничные части двух стран, которые начали взаимные обстрелы. Из нескольких кыргызских сел эвакуировано около 20 тыс. местных жителей. Сообщается, что в некоторых селах подожжены жилые дома.

По утверждению властей Кыргызстана, таджикская армия открывала огонь из пулеметов и минометов, а также использовала военные вертолеты Ми-24.

Как передает Кыргызская служба Би-би-си, за время противостояния в Кыргызстане пострадали около десяти сел, десятки домов были подожжены. Согласно данным властей страны, под обстрел попали несколько пунктов пропуска и пограничных застав. Кроме того, сообщается о поджоге около 30 автозаправочных станций.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти двух стран расследовать сообщения о преследовании гражданского населения в районе конфликта.

В своем заявлении организация ссылается на кадры в социальных сетях, на которых видно, как вооруженные таджикистанцы ходят около горящих домов. Сообщается, что это видео было снято на территории Кыргызстана.

