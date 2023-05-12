Конфликт в Газе: достичь перемирия не удается, боевики обстреляли пригород Иерусалима

Израильская армия и палестинские боевики в Газе в пятницу продолжили обмен ракетными ударами. Впервые за четыре дня с начала обострения конфликта обстрелу подверглись еврейские поселения поблизости от Иерусалима.

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В ответ Израиль обстрелял боевиков "Исламского джихада" в Газе. Там сообщили о гибели уже шестого по счету командира джихадистов, который руководил ракетными обстрелами Израиля после гибели во вторник его предшественника.

Конфликт вступил в острую фазу в прошлый вторник после того, как израильтяне нанесли точечный удар, в результате которого были убиты сначала трое, а потом еще двое высокопоставленных руководителей "Исламского джихада".

Эта группировка, внесенная в списки террористических организаций в США и ЕС, заявила, что ракетный обстрел Израиля стал "ответом на убийства и продолжающуюся агрессию против палестинского народа".

Эскалация военных действий происходит на фоне попыток Египта выступить посредником в этом раунде палестино-израильского конфликта и призывов Евросоюза к немедленному прекращению огня.

Как сообщает израильская сторона, военные на этой неделе поразили 170 объектов "Исламского джихада", в то время как боевики выпустили с территории Газы более 860 ракет, большая часть которых была перехвачена или упала вне жилых районов. Однако около четверти из запущенных джихадистами ракет кустарного производства упало и взорвалось, как утверждают в Израиле, в самой Газе, где в результате погибли четыре человека, включая троих детей.

Израильские военные говорят, что наносят удары по пусковым площадкам ракет и командным постам джихадистов. Боевики утверждают, что под обстрел попадают жилые дома. По их словам, запуск ракет в сторону Иерусалима — это послание Израилю, которое он четко должен понять.

В общей сложности, начиная со вторника, в ходе конфликта погибло более 30 человек и более 90 получили ранения. Это преимущественно палестинцы, причем до половины из них, по утверждению палестинской стороны, мирные жители. С израильской стороны за тот же период погиб один и были ранены пять человек.

Эскалация конфликта, которая наблюдается на этой неделе, стала самой острой с августа прошлого года, когда за три дня боев между "Исламским джихадом" и израильской армией было убито 49 жителей Газы. До этого столкновения происходили преимущественно между Израилем и боевиками группировки "Хамас", которая взяла под контроль Газу в 2007 году.