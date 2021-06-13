Конфликт в Карабахе: Азербайджан и Армения разменяли пленных на карты минных полей

Азербайджан и Армения при посредничестве Госдепартамента США и правительства Грузии произвели обмен: Азербайджан отпустил 15 пленных армян, а Армения передала карты минных полей в одном из районов вокруг Нагорного Карабаха.

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Об этом обмене в субботу объявили МИД Азербайджана и глава правительства Армении Никол Пашинян.

"12 июня 2021 года в ответ на предоставление Арменией карт минных полей в Агдамском районе с 97000 противотанковых и противопехотных мин представителям Армении в присутствии представителей Грузии на азербайджанско-грузинской границе были переданы 15 задержанных армян", — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджанский МИД поблагодарил за посредничество правительство Грузии и премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также, как говорится в заявлении, "отмечает роль" помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, самого госсекретаря Энтони Блинкена, а также руководства Евросоюза и ОБСЕ.

Никол Пашинян сказал в субботу, что двумя днями ранее встречался с Филипом Рикером и тот сообщил, что госсекретарь Блинкен поручил ему обеспечить прорыв в вопросе возвращения пленных.

Освобождение через Грузию

"Сегодня в результате усилий в том числе премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, а также партнеров по Евросоюзу, наши 15 пленных вернулись в Армению — через Красный мост из Азербайджана в Грузию, а потом через Баграташен в Армению", — цитирует Пашиняна агентство "АМИ Новости-Армения".

По словам Пашиняна, среди возвращенных пленных — четверо из шести военных, попавших к азербайджанцам во время недавних инцидентов на границе, несколько человек из тех нескольких десятков бойцов, что были пленены на юге Нагорного Карабаха вскоре после окончания войны, и еще несколько попавших в плен в ходе боевых действий в сентябре-нобяре прошлого года.

Энтони Блинкен в записи в "Твиттере" приветствовал освобождение 15 армянских пленных и поблагодарил правительство Грузии за посредничество в переговорах.

The U.S. welcomes the release by Azerbaijan of 15 Armenian detainees. We're grateful to the Government of Georgia for its vital role facilitating discussions between the sides. Such steps will bring the people of the region closer to the peaceful future they deserve. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 12, 2021

Обмен приветствовала — также посредством записи в "Твиттере" — и председатель ОБСЕ Анн Линде.

Все семь месяцев, прошедших с окончания второй карабахской войны, Армения обвиняет Азербайджан в том, что он не возвращает пленных, а Азербайджан Армению — в том, что она не выдает карты минных полей в районах, контроль над которыми вернул себе Азербайджан.

Точное число пленных армян, остающихся у Азербайджана, неизвестно: его не называют ни та, ни другая сторона. Армения говорит о примерно двух сотнях пленников.

Как сообщает агентство "АМИ Новости-Армения", по состоянию на 12 июня при посредничестве российских миротворцев домой из плена вернулись 72 армянина и 16 азербайджанцев, а при посредничестве США, Евросоюза и Грузии — эти 15 армянских военных, что были переданы в субботу.

Сообщение о 97 тысячах мин в Агдамском районе позволяет приблизительно понять масштаб проблемы мин в районах вокруг Нагорного Карабаха, вернувшихся под контроль Азербайджана.

Агдамский район — лишь один из четырех районов, через которые до прошлогодней войны пролегала линия противостояния армянских и азербайджанских сил. Между тем в конце мая азербайджанское агентство по разминированию ANAMA объявило, что саперы ведомства за семь месяцев с окончания войны обезвредили всего 20 тыс мин и неразорвавшихся боеприпасов. Еще 26 тысяч боеприпасов и мин обезвредили на новой линии разграничения российские саперы из миротворческого контингента.

По подсчетам азербайджанских властей, на минах в районах вокруг Карабаха за эти семь месяцев подорвались и погибли семеро военных и 20 гражданских лиц, и еще более ста человек получили ранения.

Последними жертвами стали 4 июня два азербайджанских журналиста и чиновник: грузовик, в котором они ехали, напоролся на противотанковую мину на севере Нагорного Карабаха.