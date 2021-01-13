Конгресс готовится проголосовать за второй импичмент Трампа — за подстрекательство к нападению на Капитолий

Палата представителей Конгресса США обсуждает резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за подстрекательство толпы его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января.

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Демократы имеют большинство в Палате представителей, к тому же по этому вопросу их готовы поддержать и несколько республиканцев, так что Трамп, покидающий свой пост 20 января, имеет все шансы стать первым президентом в истории США, которому импичмент был объявлен дважды.

Импичмент содержит единственную статью — подстрекательство к мятежу — и представляет собой аналог обвинительного заключения в уголовном суде. После утверждения он будет торжественно внесен в Сенат, который будет судить президента. Для обвинительного вердикта необходимы голоса 67 сенаторов — эта планка ни разу в истории страны не достигалась, в том числе и по первому импичменту Трампа в начале 2020 года.

Сенат не успеет проголосовать до конца срока Трампа, но верхняя палата имеет право продолжить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности (а он говорил о намерении баллотироваться на выборах 2024 года), причем для этого, по мнению многих юристов, достаточно простого большинства голосов сенаторов.

6 января толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса в разгар заседания, на котором законодатели утверждали победу Джо Байдена, прервала процедуру на несколько часов и разгромила многие помещения, включая залы заседаний обеих палат. Пять человек погибли, в том числе один полицейский.

За два часа до этого Трамп выступил на многотысячном митинге своих сторонников и призвал поддержать у Капитолия конгрессменов-республиканцев, которые собирались опротестовать победу Байдена.

Демократы и даже многие республиканцы обвиняют Трампа в том, что он прямо спровоцировал штурм Капитолия, указывая, что он уже во время вторжения толпы в здание продолжал писать твиты аналогичного содержания, противился вводу Национальной гвардии и долго отказывался обратиться к своим сторонникам. Сам Трамп в понедельник заявил, что ничего неподобающего в тот день не говорил.

По данным ФБР, 70 человекам предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия, еще 170 опознаны и разыскиваются.

Вечером, в разгар прений об импичменте в Конгрессе Белый дом выпустил краткое заявление от имени президента: "В свете сообщений о новых демонстрациях я требую, чтобы не было НИКАКОГО насилия, НИКАКИХ нарушений закона и НИКАКОГО вандализма. Я это не поддерживаю, и Америка тоже не поддерживает. Призываю ВСЕХ американцев помочь снизить напряжение и успокоить страсти".

Еще недавно Дональд Трамп писал заявления в таком стиле в "Твиттер", но в нем его забанили на неопределенное время.

Солдаты в Капитолии

Кирилл Белянинов, Би-би-си, Вашингтон:

Еще за несколько дней до голосования в Конгрессе стало казаться, что Вашингтон переведен на осадное положение. После попытки штурма Капитолия сторонниками Трампа на прошлой неделе вокруг зданий Конгресса и большинства федеральных министерств были установлены металлические барьеры высотой более трех метров, а все подъезды перегорожены полицейскими машинами.

Правда, пока вооруженные бойцы Национальной гвардии, охраняющие эти заграждения, откровенно скучают, охотно вступая в разговоры с редкими туристами, и показывая, с какой точки теперь удобнее фотографировать Капитолий.

В начале недели Пентагон направил в Вашингтон 15 тысяч военнослужащих Национальной гвардии. Почти половина из них расположилась внутри здания Капитолия. Бойцы лежат и сидят на полу, занимают лестницы и все проходы в здании.

Некоторые законодатели-республиканцы уже высказали свое возмущение, заявив, что вооруженные военнослужащие не располагались в здании Сената с 1860 года, со времен Гражданской войны в США.

Правила для самих членов Конгресса также ужесточили. Если раньше они проходили в здание без досмотра, то теперь вынуждены дважды проходить через рамки металлодетекторов — они установлены на входе в комплекс и перед дверями зала заседаний.

Еще одной мерой стало обязательное ношение масок. Некоторые законодатели-республиканцы отказывались от этого, и, как считают их оппоненты, подвергли риску заражения коронавирусом своих коллег. Теперь за первый случай отказа от ношения маски законодатели должны будут заплатить штраф в 500 долларов, а за повторное нарушение — уже 2500.

Беспрецедентный второй импичмент



В первый раз демократы инициировали импичмент Трампа в декабре 2019 года, обвинив президента в злоупотреблении властью путем вымогательства у президента Украины компромата на Джо Байдена (ныне избранного президента). В феврале 2020 года Сенат, находившийся под контролем республиканцев, Трампа оправдал.

Главная интрига заключается в том, как поведет себя Сенат на этот раз. Демократы скоро будут иметь в Сенате ровно половину голосов, однако для осуждения Трампа им нужно будет привлечь на свою сторону 17 республиканцев. Пока не очевидно, что среди них найдется столько желающих.

Вместе с тем, даже лидер республиканского сенатского большинства Митч Макконелл, по информации источников New York Times и Fox News в его окружении, приветствует инициативу демократов, так как это поможет Республиканской партии отмежеваться от Трампа. Сам Макконнелл публично по поводу импичмента не высказывался и неизвестно, готов ли он употребить свое влияние на однопартийцев, чтобы осудить президента.

В среду представитель Макконнелла подтвердил, что следующее пленарное заседание Сената не состоится раньше 19 января, что гарантирует, что сместить Трампа до окончания его срока сенаторы не успеют, даже если захотят.

Последний опрос по заказу CBS News показывает, что большинство американцев — 55% — поддерживает импичмент Трампа, 45% выступают против этого.