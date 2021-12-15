Конгресс США поддержал повышение потолка госдолга

Конгресс США поддержал повышение потолка государственного долга на 2,5 трлн долларов (в пересчете — 2,2 трлн евро) — до 31,4 трлн долларов (27,8 трлн евро), тем самым устранив непосредственную угрозу дефолта. Голоса в Сенате во вторник, 14 декабря, разделились по партийным линиям: 50 сенаторов поддержали повышение, 49 были против.

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Сделка, заключенная на прошлой неделе между лидером демократического большинства Сената Конгресса США Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк) и главой республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки) позволила обойти требования, в соответствии с которыми для прохождения законопроекта его должны одобрить не менее 60 из 100 членов верхней палаты.

Возглавляемая демократами Палата представителей затем поддержала документ 221 голосом против 209, после чего он поступил на подпись президенту США Джозефу Байдену.

"Абсолютная вера в США не должна ставиться под сомнение"

Чак Шумер отметил, что увеличение госдолга позволит покрыть потребности администрации Байдена до 2023 года, то есть и в ходе промежуточных выборов 8 ноября 2022 года, которые определят контроль над Конгрессом США. После этого контролировать ситуацию с потолком госдолга предстоит уже новому составу законодателей.

"Абсолютная вера в США и в их кредитоспособность никогда не должна ставиться под сомнение", — заявила незадолго до голосования спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

Федерального шатдауна удалось избежать

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупреждала, что у законодателей заканчивается пространство для маневра, поскольку в противном случае после 15 декабря мог возникнуть недостаток средств, необходимых для работы администрации США.

Нынешнему голосованию в Конгрессе США предшествовало длительное противостояние между демократами и республиканцами, последние из которых стремились заставить оппонентов самостоятельно поднять лимит долга с нынешнего уровня в 28,9 трлн долларов (25,6 трлн евро), тем самым готовя почву для критики во время промежуточных выборов в 2022 году.

Ранее, 2 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект о временном финансировании американской администрации до 18 февраля 2022 года включительно, тем самым предотвратив федеральный шатдаун. Финансирование правительства должно было истечь 3 декабря в полночь по местному времени.