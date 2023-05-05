Консерваторы проигрывают местные выборы в Великобритании

Британские консерваторы могут потерять около 1000 мест в муниципальных и региональных органах власти. Эксперты рассматривают местные выборы в качестве теста к всеобщим выборам, намеченным на 2024 год.

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Консервативная партия Великобритании, лидером которой является премьер-министр страны Риши Сунак, несет большие потери на региональных и муниципальных выборах. Согласно первым итогам, на муниципальном уровне тори потеряли 144 мандата, тогда как находящиеся в оппозиции лейбористы получили 96 новых, сообщает в пятницу, 5 мая, агентство Reuters. Успеха добиваются также либеральные демократы и "зеленые".

Борьба на выборах идет за 8000 мандатов в 230 местных советах. На сегодняшний день консерваторам принадлежат 3370 мандатов, лейбористам — 2100, либеральным демократам — 1200. Еще 817 политиков были избраны на прошлых выборах в качестве независимых кандидатов. По оценкам исследователя общественного мнения Джона Кертиса, сделанным после обнародования первых результатов голосования, консерваторы могут потерять в общей сложности около 1000 мест.

Тест перед всеобщими выборами

По мнению аналитиков, избиратели наказывают правящую партию за многочисленные скандалы, высокую инфляцию и вялую экономику. "Послание, которое я слышу от людей сегодня, заключается в том, что они хотят, чтобы мы сосредоточились на их приоритетах, и они хотят, чтобы мы работали для них", — заявил журналистам Риши Сунак, комментируя первые результаты выборов. По его словам, делать окончательные выводы еще рано. "Но что я собираюсь делать и дальше, так это это заниматься приоритетами народа", — указал премьер-министр.

Эксперты рассматривают нынешнее волеизъявление британцев в качестве серьезной проверки готовности партий к всеобщим выборам, которые пройдут в Великобритании в 2024 году.