Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили

Группа врачей, созданная Минздравом Грузии для наблюдения за здоровьем бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, рекомендовала госпитализировать его для "интенсивного наблюдения". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на врача Зураба Пагаву.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", решение перевести Саакашвили в клинику должны принять Минюст, Минздрав и парламент Грузии.

"Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться", ― сказал Пагава.

Решение перевести Саакашвили в клинику должны принять Минюст, Минздрав и парламент Грузии.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в начале октября перед выборами в стране, вскоре его задержали и поместили в тюрьму в городе Рустави. Бывший президент на родине заочно приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в нескольких преступлениях.

1 октября Саакашвили объявил голодовку. 10 октября врач экс-президента сообщил, что состояние его здоровья ухудшилось. 14 октября в Тбилиси прошел митинг за освобождение Саакашвили.