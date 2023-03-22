Константинопольский патриархат планирует создать экзархат в Литве
Foto: LETA

Вселенский патриарх Варфоломей I и литовский премьер-министр Ингрида Шимоните подписали соглашение о сотрудничестве. На его основе впоследствии в Литве может быть создана структура Вселенского патриархата — экзархат.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В конфликте между Константинопольским и Московским патриархатами Вселенский патриарх Варфоломей I стремится к созданию собственной структуры — экзархата — в Литве. В ходе завершившегося в среду, 22 марта, трехдневного визита в это государство патриарх подписал соглашение с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, целью которого правительство Литвы назвало "укрепление и развитие сотрудничества в важных для обеих сторон областях, чтобы облегчить реализацию свободы совести и вероисповедания для верующих православной конфессии в Литве".

"Сегодня перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата Вселенского патриархата в Литве", — указывается в заявлении Варфоломея по итогам встречи с Шимоните. Католическое новостное агентство KNA отмечает, что Константинопольский патриархат преследует цель создания православной церковной структуры под своим суверенитетом для того, чтобы вывести находящуюся там православную церковь из-под влияния Москвы.

На сегодняшний день Литовская православная церковь имеет статус епархии Русской православной церкви. Однако несколько месяцев назад ее руководство обратилось к Москве с просьбой предоставить ей большую независимость.

В феврале в особую юрисдикцию (омофор) Вселенского Константинопольского патриархата уже были приняты пять литовских православных священников, лишенные ранее сана в связи с антивоенной позицией, в том числе критикой в адрес патриарха Кирилла.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (4) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подросток и стресс. Как омега-3 может помочь организму в переходном возрасте
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Покупки в интернете как в обычном магазине
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит