Константинопольский патриархат планирует создать экзархат в Литве

В конфликте между Константинопольским и Московским патриархатами Вселенский патриарх Варфоломей I стремится к созданию собственной структуры — экзархата — в Литве. В ходе завершившегося в среду, 22 марта, трехдневного визита в это государство патриарх подписал соглашение с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, целью которого правительство Литвы назвало "укрепление и развитие сотрудничества в важных для обеих сторон областях, чтобы облегчить реализацию свободы совести и вероисповедания для верующих православной конфессии в Литве".

Honoured to greet His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew on his first visit to Lithuania.

Expressed my gratitude to His All-Holiness for the attention to the Orthodox in Lithuania and our commitment to guarantee the freedom of religion as enshrined in 🇱🇹 Constitution. pic.twitter.com/1570gzvigH