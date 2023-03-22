Константинопольский патриархат планирует создать экзархат в Литве

Вселенский патриарх Варфоломей I и литовский премьер-министр Ингрида Шимоните подписали соглашение о сотрудничестве. На его основе впоследствии в Литве может быть создана структура Вселенского патриархата — экзархат.

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В конфликте между Константинопольским и Московским патриархатами Вселенский патриарх Варфоломей I стремится к созданию собственной структуры — экзархата — в Литве. В ходе завершившегося в среду, 22 марта, трехдневного визита в это государство патриарх подписал соглашение с литовским премьер-министром Ингридой Шимоните, целью которого правительство Литвы назвало "укрепление и развитие сотрудничества в важных для обеих сторон областях, чтобы облегчить реализацию свободы совести и вероисповедания для верующих православной конфессии в Литве".

Honoured to greet His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew on his first visit to Lithuania. Expressed my gratitude to His All-Holiness for the attention to the Orthodox in Lithuania and our commitment to guarantee the freedom of religion as enshrined in 🇱🇹 Constitution. pic.twitter.com/1570gzvigH — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) March 21, 2023

"Сегодня перед нами открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы по созданию экзархата Вселенского патриархата в Литве", — указывается в заявлении Варфоломея по итогам встречи с Шимоните. Католическое новостное агентство KNA отмечает, что Константинопольский патриархат преследует цель создания православной церковной структуры под своим суверенитетом для того, чтобы вывести находящуюся там православную церковь из-под влияния Москвы.

На сегодняшний день Литовская православная церковь имеет статус епархии Русской православной церкви. Однако несколько месяцев назад ее руководство обратилось к Москве с просьбой предоставить ей большую независимость.

В феврале в особую юрисдикцию (омофор) Вселенского Константинопольского патриархата уже были приняты пять литовских православных священников, лишенные ранее сана в связи с антивоенной позицией, в том числе критикой в адрес патриарха Кирилла.