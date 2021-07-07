Консула Эстонии высылают из России после задержания в Петербурге

Эстонский консул Март Лятте объявлен персоной нон грата и должен в течение 48 часов покинуть Россию. Его задержали накануне в Санкт-Петербурге "при получении материалов закрытого характера от российского гражданина", заявил Центр общественных связей ФСБ России. В МИД Эстонии назвали случившееся постановкой и провокацией.

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В российском МИДе утверждают, что "имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности" консула. По заявлению российского дипведомства, временной поверенной в делах посольства Эстонии выражен "решительный протест". В среду, 7 июля, советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо была вызвана в МИД России.

"Еще один пример"



В сообщении ФСБ, распространенном после задержания Лятте, говорится, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ", — заявили в ФСБ.

Имя российского гражданина, якобы передавшего эстонскому дипломату "материалы закрытого характера", российская спецслужба не раскрывает.

МИД Эстонии накануне назвал задержание Лятте провокацией. "Совершенное ФСБ — постановка. Обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами", — сказал агентству BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

Он уточнил, что Лятте задержали во вторник после рабочей встречи в Петербургском государственном политехническом институте. "Его задержали на 1,5 часа", — добавил Леммик.

В среду в МИД России заявили, что Москва считает циничной позицию Таллина в ситуации с консулом Эстонии в Петербурге.

Лятте — один из четырех консулов Эстонии в Петербурге. Он часто принимал участие в публичных мероприятиях — от театральных до дискуссий о стратегии Балтийского моря.

В 2020 году он приезжал на заседание Верховного суда Карелии по делу Дмитриева. Дипломат тогда заявлял, что вся работа, которую делает общество "Мемориал" (признано в России иноагентом), карельское отделение которого возглавлял Дмитриев, важна, "чтобы раскрыть преступления коммунистического режима, и эту работу надо продолжать".

В апреле этого года в Петербурге был задержан консул генконсульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. В ФСБ сообщили, что он "получал информацию закрытого характера" — искал базы данных на граждан РФ, интересовался жилищными прописками, регистрационными номерами, данными ФСБ и базой данных уголовных дел. Украина расценила задержание своего дипломата как враждебные действия.