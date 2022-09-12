Контрнаступление Украины: ВСУ сообщают об освобождении 500 кв км под Херсоном

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на юге смогли освободить не менее пяти населенных пунктов и около 500 квадратных километров территории, рассказала пресс-секретарь объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По словам Гуменюк, под контроль Украины вернулись населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. Гуменюк добавила, что оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия, в частности вокруг Херсона, осаждают "кольцом" блокпостов и патрулей. ВСУ держат от огневого контроля эту территорию.

Ранее сегодня представитель командования сообщила, что российские военные оказались в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ и им была поставлена задача оставлять позиции любым способом. По ее словам, российские военные бросают технику на правом берегу Днепра и эвакуируются на левый берег. Из-за поспешного отступления российские военные готовы на переговоры с украинскими силами, добавила она.

Министерство обороны России также заявляет об успехах своих войск в Херсонской области. По утверждению пресс-секретаря ведомства Игоря Конашенкова, украинские силы потеряли там сотни человек убитыми и ранеными, а ВКС России "высокоточными ракетными ударами поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области".

Внимание! В условиях боевых действий нет возможности оперативно проверить заявления представителей сторон.