Контрнаступление Украины: ВСУ сообщают об освобождении 500 кв км под Херсоном
Foto: AFP PHOTO / Ukrainian Ministry of Defence

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на юге смогли освободить не менее пяти населенных пунктов и около 500 квадратных километров территории, рассказала пресс-секретарь объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Гуменюк, под контроль Украины вернулись населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка. Гуменюк добавила, что оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия, в частности вокруг Херсона, осаждают "кольцом" блокпостов и патрулей. ВСУ держат от огневого контроля эту территорию.

Ранее сегодня представитель командования сообщила, что российские военные оказались в сложных условиях из-за контрнаступления ВСУ и им была поставлена задача оставлять позиции любым способом. По ее словам, российские военные бросают технику на правом берегу Днепра и эвакуируются на левый берег. Из-за поспешного отступления российские военные готовы на переговоры с украинскими силами, добавила она.

Министерство обороны России также заявляет об успехах своих войск в Херсонской области. По утверждению пресс-секретаря ведомства Игоря Конашенкова, украинские силы потеряли там сотни человек убитыми и ранеными, а ВКС России "высокоточными ракетными ударами поразили подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад противника в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области".

Внимание! В условиях боевых действий нет возможности оперативно проверить заявления представителей сторон.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (8) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai