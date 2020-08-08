Контрразведка США: Россия вмешивается в наши президентские выборы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Россия, Китай и Иран находятся в числе стран, которые пытаются повлиять на результаты выборов президента США, заявил глава американской контрразведки Уильям Эванина.

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В заявлении Эванины, занимающего пост директора Национального центра контрразведки и безопасности США, говорится, что иностранные державы используют "тайные и явные меры влияния", чтобы изменить результаты голосования, намеченного на 3 ноября этого года.

Действующий президент Дональд Трамп пойдет на выборы от Республиканской партии. Противостоять ему будет кандидат от демократов Джо Байден.

По словам Эванины, Россия хочет, чтобы Трамп остался в Белом доме на второй срок, а Китай, напротив, хотел бы этому помешать. Иран же пытается в целом подорвать доверие к демократическим институтам США и к президенту лично.

Разведывательные агентства США полагают, что Москва вмешивалась и в президентские выборы 2016 года. Российские власти отвергают эти обвинения.

Заявление Эванины опубликовано на официальном сайте Национального центра контрразведки и безопасности США и озаглавлено как "Новые данные для американского народа по поводу угрозы в отношении выборов".

В нем глава американской контрразведки уверяет, что в преддверии ноябрьского голосования иностранные державы продолжат вмешательство в предвыборную кампанию, чтобы "поколебать предпочтения и перспективы избирателей США, изменить американскую политику, подогреть внутренние противоречия в Соединенных Штатах и подорвать веру американского народа в наш демократический процесс".

По словам Эванины, иностранные государства могут попытаться скомпрометировать выборную инфраструктуру США — вмешаться в сам процесс голосования, похитить важную информацию или поставить под вопрос достоверность результата выборов.

При этом, по данным главы контрразведки, свои предпочтения поводу того, кто — по их мнению — должен победить в предвыборной гонке, представители зарубежных государств высказывают преимущественно открыто: как в публичных заявлениях, так и в личных разговорах. Скрытые попытки вмешательства предпринимаются не так часто.

"В основном мы озабочены уже ведущейся работой, а также возможными действиями со стороны Китая, России и Ирана", — говорится в заявлении, ссылку на которое опубликовало в "Твиттере" и ФБР.

Как сообщает New York Times со ссылкой на представителей американских властей, ознакомленных с последними данными контрразведки, именно Москва представляет для Вашингтона наибольшую опасность.

В частности, говорится в опубликованном документе, Россия "использует ряд мер, чтобы опорочить бывшего вице-президента Джо Байдена", а также других представителей американского истеблишмента, которых в Москве считают настроенными против России.

Байдена в Москве недолюбливают еще с тех пор, как он представлял позицию администрацию Барака Обамы по поводу событий на Украине и публично поддерживал российских оппозиционеров, утверждается в заявлении.

Российские власти пока никак не прокомментировали последние заявления Эванины, однако еще в феврале, комментируя предыдущую версию документа, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения Вашингтона "параноидальными сообщениями", которые "не имеют ничего общего с правдой".

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BBC News Русская служба

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Source

BBC News Русская служба

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