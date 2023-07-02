Король Нидерландов извинился за роль страны в работорговле
Foto: AP/Scanpix

Король Нидерландов Виллем-Александер в субботу, 1 июля, на официальной церемонии в память о 150-й годовщине отмены рабства в нидерландских колониях в Амстердаме принес официальные извинения за причастность его страны к практиковавшейся в прошлом работорговле.

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Как подчеркнул 56-летний монарх, эта тема "трогает его лично и до глубины души". "Из всех форм несвободы рабство, безусловно, является самой обидной, самой унизительной", — добавил Виллем-Александер. Как передает "Нидерландская телерадиовещательная корпорация" (NOS), он попросил прощения за то, что его предки не пошли против подобной системы.

Ранее, в декабре 2022 года, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте от имени правительства королевства официально извинился за участие своей страны в работорговле. Рабство, практиковавшееся в нидерландских колониях в прошлом, он назвал при этом "преступлением против человечности". В своем рождественском обращении к подданным Виллем-Александер приветствовал это выступление Рютте.

В 16-м и 17-м веках нидерландские работорговцы вывезли из Африки около 600 000 человек в страны Южной Америки и Карибского бассейна. В 17-м веке Нидерланды были в числе крупнейших колониальных держав мира. В последнее время в нидерландском обществе растет сознание того, что богатство городов и музеев страны не в последнюю очередь объясняется ее колониальным прошлым, указывает агентство dpa.

Монархи других крупнейших колониальных держав — Великобритании, Испании, Бельгии — хотя и осуждали политику рабства, но не извинялись ни за нее, ни за политику колонизации.

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