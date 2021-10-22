Королева Елизавета II провела ночь в больнице, но уже вернулась в Виндзорский замок
Foto: Vida Press

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь на четверг в больнице после того, как врачи посоветовали ей отменить визит Северную Ирландию. В сообщении Букингемского дворца сказано, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок.

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"После того, как медики посоветовали ей в течение нескольких дней отдохнуть, королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Сегодня днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении", — сообщает Букингемский дворец.

Королеву осматривали врачи в частной больнице Короля Эдуарда VII в центре Лондона, расположенной на расстоянии около 32 километров от Виндзора. Сообщается, что визит в больницу не связан с коронавирусом.

Судя по сообщениям, Елизавета II осталась в больнице на ночь по практическим соображениям. В четверг вечером она вернулась к исполнению обычных обязанностей и работала за своим столом в Виндзорском замке.

Двухдневная поездка 95-летней Елизаветы II в Северную Ирландию должна была начаться в среду, однако ее отменили по совету медиков.

Ожидается, что королева примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября.

В последние дни Елизавета II посетила ряд мероприятий, в частности, открыла Глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке во вторник вечером. Ранее в тот же день она провела две аудиенции по видеосвязи с послами Японии и ЕС. В понедельник королева провела виртуальную аудиенцию с новым генерал-губернатором Новой Зеландии, а в минувшие выходные посетила скачки в Аскоте.

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