Королевская кобра совершила побег из террариума Стокгольмского зоопарка

Ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра после недельного побега вернулась в террариум Стокгольмского зоопарка "Скансен", сообщает агентство AFP со ссылкой на официальные лица зоопарка.

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Четырехлетняя королевская кобра длиной около 2,5 метров сбежала из своего нового террариума ровно неделю назад, 23 октября. Она сумела найти щель около осветительных приборов в потолке террариума. После исчезновения змеи сотрудники зоопарка переименовали беглянку в честь известного фокусника Гудини.

После побега кобры отдел рептилий в зоопарке Стокгольма был закрыт. Чтобы увидеть путь змеи сотрудники рассыпали в помещениях муку. А в качестве приманки в террариум бросали мертвых крыс и устраивали другие ловушки.

Когда это не сработало, в террариуме установили специальные видеокамеры и обратились за помощью к шведским таможенникам - для охоты на змею они использовали рентгеновское оборудование.

В конце концов, змея была обнаружена в стене здания. Несколько попыток поймать пресмыкающееся, проделав в стене отверстия, оказались безуспешными. А в ночь на воскресенье рептилия все же вернулась в свой теплый террариум.

С 30 октября после поимки кобры отдел рептилий Стокгольмского зоопарка вновь открылся для посетителей, но "Гудини" пока помещен под "домашний арест".

Королевские кобры обычно питаются другими змеями, но их укус может стать смертельным для человека, если вовремя не оказать медицинскую помощь.