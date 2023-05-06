Коронация Карла III: на короля возложили корону

В субботу 6 мая в Лондоне проходит коронация короля Карла III — первая за 70 лет в истории Британии. Коронационная процессия из Букингемского дворца прибыла в Вестминстерское аббатство, на торжественной церемонии король подписал королевскую клятву, принял регалии королевской власти, а затем на него возложили корону.

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В центре Лондона уже с утра собрались тысячи людей, прибывают гости из разных стран. Всего на церемонии будут присутствовать 2200 человек. Не позвали делегации из России, Беларуси, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана, при этом позвали представителей Северной Кореи и Никарагуа. На церемонии ждут и североирландских политиков из "Шинн Фейн". Как отмечает Би-би-си, представить такое еще десять лет назад было невозможно: "Шинн Фейн" выступала против монархии и была, предположительно, связана с боевиками из Ирландской республиканской армии (ИРА).

Принц Гарри, не смотря на конфликт отцом, приехал на коронацию. На коронации не будет Меган Маркл — ее пригласили, но она решила не ехать.

Би-би-си сообщает, что задержан лидер антимонархистского движения "Республика" Грэм Смит. Накануне в беседе с Би-би-си он называл коронацию "традицией, которая ни для кого ничего не значит". "Это не имеет конституционной ценности, это не требуется, и если бы мы этого не сделали, Карл все равно был бы королем", — говорил он. Смит также возмущен "пышной церемонией". По его словам, это совершенно излишне, тем более, что коронации "каждый раз меняются в масштабе, размахе и содержании". Всего задержанных — шестеро, а лидеров антимонархистов Грэма Смита и Мэтта Тернбулла даже увели в наручниках.