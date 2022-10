Коронация Карла III назначена на 6 мая 2023 года

Букингемский дворец заявил, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве, при этом вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла.

Карл III стал королем в момент смерти его матери Елизаветы II, однако коронация станет символическим началом его правления. Во время церемонии, все подробности которой будут разработаны до мельчайших деталей, он будет помазан на царство и на его голову будет возложена корона.

Коронация станет первой подобной церемонией в Великобритании за почти 70 лет. В последний раз британского монарха короновали в июне 1953 года, когда на трон взошла Елизавета II.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.

The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.