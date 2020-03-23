Коронавирус: Борис Джонсон объявил об ограничениях в Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса.

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По словам Джонсона, отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях.

"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", — сказал премьер-министр.

Начиная с вечера понедельника, выходить из дому будет разрешено только для покупок за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Магазины, за вычетом тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты.

Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись.

"Очень простое распоряжение: начиная с этого вечера, вы обязаны оставаться дома, — сказал Джонсон. — Потому что это критически важно: мы должны остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому будет разрешено выходить из дома только с очень определенными целями: покупка самого необходимого, одно физическое упражнение в день, например, пробежка, прогулка или велосипед, в одиночку или с членами семьи; за медицинской помощью или ради помощи тому, кто в ней нуждается, а также поездки на работу и обратно — но только в случае, если это абсолютно необходимо, и работать невозможно из дома. Все."

Телеобращение Бориса Джонсона транслировалось из его кабинета на Даунинг-стрит, 10.

"Ни один премьер-министр не хотел бы оказаться на этом месте и вводить такие меры. Я понимаю, какой ущерб это все нанесет жизням, бизнесу и работе людей", — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, отныне будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.