Коронавирус: Борис Джонсон рассказал, как Британия будет выходить из карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением к жителям, в котором рассказал, как страна будет выходить из карантина. Среди прочего вводится система предупреждения об опасности заражения Covid-19 по типу террористической угрозы.
По словам Джонсона, реализация плана зависит от того, как будет развиваться борьба с заболеванием.
Согласно этой системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от зеленого (1-й) до красного (5-й) и меняться в зависимости от получаемых данных. Джонсон объявил, что сейчас страна находится на 4-м уровне, "однако сейчас мы можем начать двигаться в сторону третьего уровня".
Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также займется определением степени опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах. Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.
Джонсон также объявил новый лозунг в борьбе с Covid-19: "Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни".
Другие меры, о которых объявил премьер-министр Великобритании:
- С понедельника людям, которые не могут работать из дома, например, строителям, рекомендуют отправляться на работу. Сейчас они могут делать это только в случае крайней необходимости. При этом сотрудники должны пытаться избегать общественного транспорта.
- Со среды на следующей неделе жителям Англии позволят заниматься спортом на улице без ограничений. Сейчас они могут выходить для физических упражнений только один раз в день.
- Британцы смогут посещать парки, загорать в них, а также пользоваться своими автомобилями для путешествий.
- Начальные школы могут начать открываться с 1 июня, начнется также поэтапное открытие магазинов.
- При этом меры социального дистанцирования должны сохраняться, а для нарушителей вводятся увеличенные штрафы.
- Пабы, рестораны, гостинцы и другие общественные места могут начать открываться не ранее июля, "но только в том случае, если в пользу этого будет говорить статистика".
- Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила в воскресенье, что в этой части Великобритании с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице чаще, чем один раз в день. Это будет единственным послаблением карантина в Шотландии.
Что еще происходит в Британии
- Минздрав Британии подтвердил, что 50 тыс. образцов анализа на коронавирус были отосланы на минувшей неделе в США после того, как в британских лабораториях возникли проблемы с тестированием. Британские власти уже седьмой день подряд не могут достичь своей собственной цели - осуществлять 100 000 лабораторных тестов ежедневно;
- Более 70 общественных деятелей Британии призывают власти провести полномасштабное расследование причин большого числа смертей от Covid-19 среди представителей этнических групп;
- Около 15 млн защитных очков "Tiger Eye", предназначенных для работы с пациентами с Covid-19 и закупленных еще в 2009 году, отозваны из британских больниц, поскольку очки не отвечают принятым стандартам по коронавирусу;
- Принц Чарльз похвалил работу почтовых служащих во время эпидемии, особо отметив их "приверженность, стойкость и тяжелый труд". Принц Чарльз оставил письмо, адресованное "Всем в Королевской почте", возле своего дома в Биркхолле в графстве Абердиншир;
- Решение о том, какие именно магазины открывать первыми после снятия карантина, должно быть основано не на размере или типе торговой точки, а на общей безопасности, заявила в интервью Би-би-си глава Британского консорциума предприятий розничной торговли;
- Религиозные лидеры предупредили, что в церквях, если власти разрешат их открыть, будет невозможно следовать правилам социального дистанцирования, и высказали опасения, что церкви могут не открыться до конца года;
- В воскресенье в Британии было зарегистрировано еще 269 смертей от Covid-19, всего в стране умерло 31 855 человек с коронавирусной инфекцией.