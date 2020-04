Коронавирус: британский премьер Борис Джонсон получает кислород, но дышит самостоятельно

Представители премьер-министра Великобритании заявили о том, что Борис Джонсон, который провел ночь в отделении реанимации, "сохраняет бодрое расположение духа", и хотя ему дают кислород, он не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Джонсон, которому 55 лет, в воскресенье был доставлен в больницу Сент-Томас в центре Лондона с "постоянными симптомами" Covid-19, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

"Премьер-министр ночью оставался в стабильном состоянии и сохраняет бодрое расположение духа, — говорится в официальном заявлении Даунинг-стрит. — Он получает кислород, но дышит без посторонней помощи. Ему не требуется аппарат ИВЛ или иная неинвазивная поддержка функции дыхания".

Представители Бориса Джонсона особо подчеркнули, что ИВЛ применяется в случаях, когда отказывают легкие, а у премьер-министра нет пневмонии.

Обязанности Джонсона сейчас временно исполняет министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

На пресс-конференции во вторник он выразил уверенность, что премьер-министр сумеет справиться с Covid-19. "Я уверен, что он преодолеет эту болезнь. Если меня попросят назвать главную черту этого премьер-министра, то я скажу: он боец. Он вернется к руководству страной и вскоре будет снова нашим лидером в борьбе с этим кризисом".



Как говорится в заявлении Букингемского дворца, королева Елизавета II отправила личное послание семье Бориса Джонсона и его подруге Кэрри Саймондс, в котором отметила, что постоянно думает о них и желает премьер-министру полного и скорейшего выздоровления.

