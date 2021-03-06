Коронавирус диагностирован еще у 1542 жителей Эстонии, в Литве выявлено 450 новых случаев

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 7525 тестов на коронавирус, из них положительные результаты дали 1542, то есть 20,5% общего количества тестов.

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Об этом со ссылкой на данные департамента здоровья сообщает rus.postimees.

За последние сутки в Эстонии скончалось семь человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число скончавшихся от коронавируса в Эстонии с начала пандемии - 644 человека.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 1253,7 случая, а доля первичных положительных результатов - 18,2%.

В больницах Эстонии находятся 582 пациента с коронавирусом.

Вакцинировано в Эстонии 97 858 человек, из них 43 745 получили обе дозы вакцины.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 450 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составляет в Литве 242,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 799 случаев "Covid-19".

От коронавируса в Литве скончался 3321 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 6661 смерть.

Первой дозой вакцины привиты 209 199 человек, обеими дозами - 85 373 человека.