Коронавирус диагностирован еще у 1542 жителей Эстонии, в Литве выявлено 450 новых случаев
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 7525 тестов на коронавирус, из них положительные результаты дали 1542, то есть 20,5% общего количества тестов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Об этом со ссылкой на данные департамента здоровья сообщает rus.postimees.

За последние сутки в Эстонии скончалось семь человек, у которых был диагностирован коронавирус. Общее число скончавшихся от коронавируса в Эстонии с начала пандемии - 644 человека.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составила 1253,7 случая, а доля первичных положительных результатов - 18,2%.

В больницах Эстонии находятся 582 пациента с коронавирусом.

Вакцинировано в Эстонии 97 858 человек, из них 43 745 получили обе дозы вакцины.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 450 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составляет в Литве 242,8 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 201 799 случаев "Covid-19".

От коронавируса в Литве скончался 3321 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связана 6661 смерть.

Первой дозой вакцины привиты 209 199 человек, обеими дозами - 85 373 человека.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€