Коронавирус: для въезда в США будут требовать сдавать тест не раньше, чем за 24 часа

Президент Джо Байден ужесточил правила въезда в США после того, как во многих штатах был обнаружен новый вариант коронавируса "Омикрон".

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Начиная со следующей недели всем прибывающим в США, включая американских граждан, будет необходимо сдать тест на коронавирус не раньше, чем за 24 часа до вылета, вне зависимости от статуса вакцинации. Лабораторные тесты часто занимают больше времени или могут дороже стоить, если их необходимо сделать срочно.

Ношение масок в поездах, самолетах и автобусах останется обязательным до середины марта.

В США зафиксированы 10 случаев заражения вариантом коронавируса "Омикрон", первые обнаруженном в Южной Африке в начале ноября.

В штате Нью-Йорк новый вариант был выявлен у пяти человек, сообщила губернатор штата Кейти Хочул в четверг. В Калифорнию и Колорадо "Омикрон" завезли из Южной Африки. В штате Гавайи, однако, новый штамм нашли у человека, который в последнее время никуда не ездил и не был привит от коронавируса. Это может говорить о том, что вирус уже начал распространяться среди местного населения. Во всех случаях симптомы "Омикрона" были слабо выраженными.

Ранее США временно запретили въезд из восьми стран на юге Африки. Эпидемиологи говорят, что это позволит им выиграть время, чтобы изучить свойства "Омикрона".

Новый вариант коронавируса на данный момент обнаружен почти в 30 странах. Пока неизвестно, обладает ли этот сильно мутировавший вариант большей заразностью и насколько против него эффективны вакцины.

США призывают взрослое население сделать бустерную дозу вакцины из-за опасений вокруг роста заболеваемости в зимний период. По словам Джо Байдена, дополнительную дозу получили около 40 миллионов американцев, однако еще почти 100 миллионов пока не воспользовались этой возможностью.