Коронавирус: ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины в декабре
Foto: AP/Scanpix/LETA/

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 57 млн человек во всем мире, свыше 1,36 млн заболевших скончались. Выздоровели почти 40 млн пациентов.

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За последние сутки в Германии коронавирусом заразились 23 648 человек, еще 260 скончались, а около 16,4 тысячи выздоровели, сообщили в Институте имени Роберта Коха (RKI). Всего с начала пандемии в ФРГ заразились SARS-CoV-2 879 564 человек, умерли 13 630, выздоровели свыше 579 000.

В США за последние сутки от последствий заболевания ковидом скончались 2200 человек, сообщило агентство AFP. За тот же период SARS-CoV-2 были инфицированы 200 100 человек.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуют применять препарат ремдесивир при лечении Covid-19. По их данным, в настоящий момент нет никаких доказательств того, что ремдесивир увеличивает шансы выжить или снижает необходимость вентиляции легких.

Из аптек в России пропал метилпреднизолон, сообщили центр "Ревмо-COVID" и несколько российских СМИ. По данным центра, этот гормональный противовоспалительный препарат используют для лечения коронавируса. Между тем он входит в список жизненно важных лекарств и необходим пациентам с ревматическими заболеваниями.

Налоговые поступления в Германии в октябре нынешнего года значительно снизились, говорится в докладе министерства финансов ФРГ. По данным ведомства, из-за последствий пандемии коронавируса казна с начала 2020-го недосчиталась 541 млрд евро.

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 77 человек. Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего в российской столице из-за SARS-CoV-2 умерли 8159 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без необходимости.

В Калифорнии из-за резкого роста случаев заражений с 21 ноября вводится частичный комендантский час сроком на один месяц, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Жителям большинства районов запрещается выходить из дома с 22.00 до 05.00.

В Европейском Союзе рассчитывают зарегистрировать вакцину от коронавируса в Европе в декабре. Последние данные о ее разработке вселяют оптимизм, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС. Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры о заключении рамочных соглашений о поставках вакцины сразу с несколькими производителями, добавила Меркель.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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