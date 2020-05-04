Коронавирус: европейцы выходят на улицы, Трамп делает печальный прогноз для США

Испанцы впервые за семь недель вышли на прогулку, Дональд Трамп прогнозирует 100 тысяч умерших в США, в Новой Зеландии — ни одного заболевшего за сутки. Все самые последние новости о ситуации с Covid-19 в мире — в ежедневной подборке Русской службы Би-би-си.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Франция, Италия и Испания сообщают о самых низких показателях заражаемости за сутки с начала пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса на понедельник, в мире коронавирусом заболели более 3,5 миллионов человек, умерли 247,5 тысяч.

В Германии неделя начинается с очередных послаблений: открываются церкви, музеи и салоны красоты, возобновляют работу автомобильные заводы. При этом во всех общестенных местах сохраняются жесткие правила соблюдения социального дистанцирования, во многих — необходимо носить маски.

Несмотря на поэтапную отмену карантинных мер, многие бизнесы и власти ряда федеральных земель считают, что Берлин продвигается слишком медленно. Однако канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необоснованно быстрый выход из локдауна грозит второй волной эпидемии.

Правительство Великобритании представит свой план выхода из локдауна в следующее воскресенье, однако в распоряжение Би-би-си попал один из предварительных документов.

Согласно ему, правительство предложит работодателям максимально использовать возможности работы дистанционно; пересмотреть порядок работы в открытых офисных пространствах и отказаться от системы незакрепленных рабочих мест, а также ужесточить санитарные нормы.

В коротком видео-обращении в понедельник премьер-министр Борис Джонсон сказал, что процесс выхода из карантина будет медленным и поэтапным.

"Худшее, что мы можем сейчас сделать, это ослабить меры слишком быстро и пригласить вторую волну коронавируса", — сказал Джонсон.

Переход к следующей фазе послаблений будет возможен только при соблюдении целого ряда условий, самое главное из которых — стабильное снижение статистики новых случаев заражения и смертей в сутки.

Британия занимает четвертое место в мире по числу зараженных (178,6 тысяч человек) и второе в Европе по числу умерших (28 446).

В Сербии отменен режим чрезвычайного положения комендантский час будет полностью отменен к четвергу. Начинают открываться торговые центры, кафе и рестораны, однако правила социального дистанцирования сохраняются.

В ближайшие дни также будет восстановлено автобусное и железнодорожное сообщение внутри страны, а в конце мая власти планируют разрешить некоторые коммерческие рейсы.

Общее число зараженных коронавирусом в Сербии с начала пандемии составляет 9 тысяч человек, умерших — 193.

Кабинет министров Украины обсудит в понедельник возможность отмены части карантинных мер с 11 мая. Речь идет об открытии парков, салонов красоты, ресторанов быстрого обслуживания на вынос, летних кафе и ряда магазинов с продукцией не первой необходимости.

Другие меры карантина, в частности, ограничения работы общественного транспорта, запрет на массовые мероприятия и правило социального дистанцирования будут продлены до 22 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в стране может достичь 100 тысяч человек. При этом он категорически отвергает обвинения в том, что его администрация реагировала на ситуацию недостаточно быстро. Цифру в 100 тысяч человек озвучивал еще в конце марта советник американского правительства, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, доктор Энтони Фаучи.

США лидируют в мире по числу заболевших и умерших — 1,1 млн и более 67 тысяч человек соответственно.

Во время двухчасового онлайн-выступления Трамп сказал, что вакцина от Covid-19 появится уже к концу этого года, хотя медицинское сообщество утверждает, что на это понадобится год-полтора.

В России зафиксирован еще 10 581 случай заражения Covid-19. Это немного меньше, чем было выявлено днем ранее, когда страна впервые преодолела планку в 10 тысяч.

Самая сложная ситуация сохраняется в Москве, в столичные больницы ежедневно доставляют в среднем 1700 пациентов. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что пик заболеваемости еще впереди.

Между тем в Новой Зеландии за сутки впервые не выявлено ни одного нового случая заражения.

Ситуация в Европе



В Италии с понедельника люди смогут навещать родственников в границах своих регионов. Сообщение между разными частями Италии по-прежнему ограничено.

Также итальянцам разрешили выходить на улицу для занятий спортом при условии, что соблюдаются правила социального дистанцирования.

Школы, кинотеатры и большинство магазинов не первой необходимости остаются закрытыми. Бары и рестораны откроют двери для посетителей только в июне.

В минувшие выходные взрослое население Испании впервые за семь недель смогло выйти на улицы для занятий спортом. Раньше покидать дома можно было только для похода в магазин и выгула собак.

11 мая Франция начнет ослаблять режим карантина. Дети смогут вернуться в школы, но это будет происходить поэтапно.

С понедельника также поэтапно начала выходить из локдауна Португалия. Открываются некоторые магазины одежды и городские парки. Страна жила в режиме чрезвычайного положения шесть недель.

Послабления в мире

В Гонконге в понедельник к работе вернулись госслужащие. Открываются библиотеки, музеи и кафе, которые могут торговать с улицы.

Значительные послабления начались в Таиланде и в двух самых больших городах Нигерии — столице Абудже и в Лагосе . По словам нигерийских властей, первая фаза выхода из локдауна рассчитана на шесть недель, после чего, если ситуация будет позволять, отмена карантинных мер распространится на всю страну.

В Индии началась третья фаза выхода из локдауна, в рамках которой к работе возвращаются уборщики, повара и сантехники. Открываются офисы частных компаний, но единовременно внутри помещений можно находиться лишь 33% персонала. Небольшие магазины с входами с улиц также начинают работать.

В Иордании к работе вернулись все без исключения бизнесы и производства. Власти Египта разрешили открыть отели для внутреннего туризма при условии, что их заполняемость не будет превышать 25% от общей вместимости.

Власти Японии в ходе правительственного совещания в понедельник решили продлить режим чрезвычайного положения в стране до конца мая. Страна пока не может выйти на удовлетворительный уровень тестирования в сутки, больницы крупных городов начинают жаловаться, что не справляются с ростом числа пациентов.

Крупнейшие американские авиакомпании Delta, American Airlines и United, а также ряд авиалиний других стран вводят обязательное правило ношения медицинских масок на борту. Правило распространяется не только на пассажиров, но и на экипаж.

90% всех коммерческих перелетов в мире были отменены из-за пандемии Covid-19, но многие компании готовятся частично возобновить полеты уже в этом месяце.

Всемирно известный театральный продюсер сэр Камерон Макинтош считает, что театры лондонского Вест-Энда и нью-йоркского Бродвея, скорее всего, не откроются до 2021 года.

По его словам, пока действует правило социального дистанцирования планировать спектакли не представляется возможным.

Пока официально представления в Лондоне отменены до 31 мая. Театры в большинстве стран мира закрыты на неопределенный срок.