Коронавирус: Греция намерена открыть курортный сезон в середине июня

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна продемонстрировала всему миру, как нужно бороться с распространением коронавируса, и теперь туристический сезон может быть возобновлен с середины июня. В июле на популярные греческие курорты снова начнут отправляться международные чартерные рейсы.

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"Сезон начнется 15 июня, когда вновь откроются курортные гостиницы, - заявил в среду Мицотакис в телевизионном обращении. - Пусть это лето станет эпилогом истории с кризисом [Covid-19]".

Пандемия коронавируса поставила под угрозу греческую индустрию туризма, которая жизненно важна для экономики страны.

Заявление Греции прозучало в момент, когда министры туризма стран ЕС обещают сделать все возможное для быстрого и полного восстановления этой сферы в Европе.

Как подчеркнул Мицотакис, по мере того, как меры, направленные на сдерживание коронавируса, начинают постепенно ослабляться по всей Европе, Греция своим примером поведения в кризисной ситуации проявила себя как "эталон безопасности, надежности и здоровья".

По стопам Зевса

"У нас отличная репутация, - заявил греческий премьер, добавив, что страна стала "бастионом гигиены, на которую нас всегда вдохновлял Зевс". (В греческой мифологии Зевс, ко всему прочему, является еще и богом гостеприимства, защитником очага и странников, читай - туристов.)

Действительно, Греция отлично справилась с пандемией, там было подтверждено всего 2850 случаев заражения и 166 смертей от коронавируса.

"Мы выиграем экономическую войну точно так же, как мы выиграли битву за здоровье", - сказал Мицотакис.

Для поощрения туризма Греция также снижает стоимость перевозок, временно уменьшая НДС на все виды транспорта - от самолетов до автобусов и железной дороги - с 24% до 13%.

Туристам, желающим посетить греческие курорты, будут также предлагаться выборочные тесты на коронавирус.

Кроме того, Афины ведут переговоры с соседями по поводу начинающегося туристического сезона.

Во вторник премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подтвердил, что с 1 июня гражданам, прибывающим на болгарскую территорию из Греции и Сербии на семейный отдых или по делам, не нужно будет проходить карантин.

В министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что с 15 июня соответствующее взаимное соглашение будет распространяться на туристов из всех трех стран.

Италия в среду заявила, что 3 июня открывает все аэропорты для внутренних и международных рейсов. И хотя там сообщается о 161 новой смерти и 665 случаях заражения, число людей, которые находятся в реанимации, снизилось до 676.

Тем временем Словения планирует выдавать своим гражданам ваучеры на 200 евро, чтобы убедить их провести отпуск дома, а не за границей.

Что происходит в других странах Европы?

Министры ЕС в целом поддержали планы Европейской комисси по поэтапной отмене ограничений на передвижения внутри Евросоюза:

Сезонным рабочим будет разрешено передвигаться между странами

Между странами с одинаковым уровнем ограничений должны быть открыты границы

Постепенно должны открыться все внутренние границы

Гигиена, социальное дистанцирование и отсутствие дискриминации должны оставаться ключевым элементом европейского плана снятия карантина

Министры также призвали Еврокомиссию создать вебсайт, на котором жителей будут оповещать в режиме реального времени о мерах и ограничениях, действующих в каждой отдельной стране ЕС.

В понедельник 11 стран-членов ЕС - Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Германия, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Словения и Испания - договорились о выработке свода правил пересечения внутренних границ с минимальным риском заражения Covid-19.

Один из пунктов этого солашения предусматривает, что туристы из любой страны ЕС не будут помещаться в карантин и смогут беспрепятственно вернуться домой.