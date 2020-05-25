Коронавирус: Греция открыла острова, Германия в рецессии, в Японии отменен режим ЧС

Греция открывает острова, но туристов пока не пускает. Европа продолжает ослаблять карантин, экономика Германии впала в рецессию, а в Японии полностью отменен режим ЧС. Самое важное о пандемии коронавируса в мире.

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Количество подтвержденных случаев заражения в мире с начала пандемии приближается к 5,5 млн. Более 1,5 млн, по данным Университета Джонса Хопкинса, приходится на США, за ними идет Бразилия (363 тыс.) и Россия (больше 350 тыс.).

В странах Европы продолжают постепенно снимать карантинные меры. Ослабление карантинных режимов продолжается уже несколько недель подряд. Ослабляя карантин, правительства опасаются "второй волны" заболеваемости. Темпы распространения вируса могут начать расти, и тогда правила снова придется ужесточать.

В Германии, где карантин начали ослаблять еще в апреле, пока удается избежать роста числа заражений и смертей. За последние сутки в стране подтвердилось 289 новых случаев Covid-19 и умерло десять пациентов с вирусом.

Всего же с начала пандемии в Германии зафиксировали 178 тыс. случаев заражения, подавляющее большинство пациентов — около 160 тыс. — выздоровели, говорится в докладе Института Роберта Коха, выпущенном в воскресенье.

В институте проанализировали статистику, связанную с эпидемией и заболевшими. Как из нее следует, вирус примерно с одинаковой вероятностью заражает мужчин и женщин (52% заболевших женщины, 48% мужчины). Среди скончавшихся мужчин, наоборот, немного больше (55%).

Также данные подтверждают, что люди старше 70 лет — ярко выраженная группа риска. Они составили лишь 19% от заразившихся, но среди умерших на эту возрастную группу пришлось 86%.

Экономика Германии впала в рецессию в первом квартале нынешнего года, следует из официальной статистики, опубликованной в понедельник.

По данным федерального статистического управления, в первом квартале ВВП сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Статистика показывает резкое сокращение экспорта, потребления и инвестиций. Эксперты ожидают, что падение продолжится во втором квартале, а затем экономика начнет восстанавливаться.

Для жителей Греции с понедельника снова открыты острова. Между ними и материковой частью страны начали ходить паромы. Острова были полностью закрыты с марта, когда в стране ввели карантин.

Ранее премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что страна откроется для туристов из других стран 15 июня. Это раньше, чем изначально планировали в правительстве. Авиасообщение с большинством стран откроется к июлю, добавил премьер.

В Греции за весь период пандемии от Covid-19 скончался 171 человек. Количество подтвержденных случаев заражения — 2878. На туризм приходится около четверти ВВП страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима ЧС в стране. Все ограничения, остававшиеся в силе в районах, где действовал режим, сняты.

"У нас были очень строгие критерии для отмены чрезвычайного положения. Мы считаем, что ситуация соответствует этим критериям", — заявил премьер в телеобращении в понедельник.

Абэ заявил, что Японии удалось взять под контроль распространение вируса.

Режим ЧС был введен в некоторых районах Японии седьмого апреля, а потом распространен на всю страну. Его начали поэтапно снимать в середине мая.

По данным на понедельник, в Японии за весь период пандемии подтверждено 16 550 случаев заражения и 820 смертей.

В Италии с понедельника открываются спортзалы и бассейны. Передвигаться между регионами страны планируют разрешить 3 июня, театры и кинотеатры откроются 15 июня с правилами социального дистанцирования.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что гражданам можно будет собираться группами до 100 человек. Это значит, что церкви и мечети смогут возобновить службы.

Также с правилами дистанцирования откроются бары и рестораны.

Джасинда Ардерн еще в конце апреля заявила, что в стране удалось взять под контроль распространение Covid-19.

Правительство Чехии с 25 мая отменит обязательное ношение масок вне дома. Маски по-прежнему придется носить в закрытых помещениях, таких как магазины и офисы, и в общественном транспорте. Снимать на улице их разрешается, только если условия позволяют соблюдать социальное дистанцирование.