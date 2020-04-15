Коронавирус и 5G: на Пасху в Британии попытались поджечь 20 сотовых вышек

Объединение британских провайдеров мобильной связи Mobile UK сообщает о 20 новых случаях целенаправленных поджогов мачт сотовой связи, совершенных в минувшие пасхальные выходные.

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По данным провайдеров, поврежденные мачты находятся в Англии, Уэльсе и Шотландии. Одна из них осуществляет мобильную связь расположенной в Бирмингеме больницы, где лечатся зараженные коронавирусом.

Трое мужчин были арестованы по подозрению в поджоге после того, как вышка сотовой связи загорелась в Дагенеме, одном из удаленных от центра районов Лондона.

По сообщению лондонской полиции, в качестве меры предосторожности жители близлежащих домов были временно эвакуированы, но вскоре им позволили вернуться.

Также рано утром во вторник была подожжена мачта в городе Хаддерсфилд, расположенном в Западном Йоркшире.

По данным местной пожарной бригады, огонь уничтожил оборудование для передачи связи, которой пользовались аварийно-спасательные службы, а также нарушил связь трех мобильных операторов.

Сообщений о нападении на сотрудников компаний мобильной связи не поступало.

Вандализм мачт нового поколения связи 5G начался еще до эпидемии коронавируса, но эта тенденция усилилась в последнее время с появлением конспирологической теории о том, что подобные мачты якобы вызывают или помогают распространять новый вирус.

"Теории, которые распространяют о 5G, совершенно беспочвенны и не имеют под собой никакой научной основы", — заявил представитель Mobile UK.

"Операторы мобильной связи делают все, чтобы поддерживать мобильную связь на всей территории Британии, и всякие безосновательные утверждения могут причинить большой ущерб. Непрекращающиеся нападения на мобильную инфраструктуру могут стоить жизни людей в такое сложное время, когда все британские ключевые отрасли должны сконцентрировать усилия на борьбе с эпидемий", — говорится в заявлении Mobile UK.

Исполнительный директор компании мобильной связи Vodafone UK Ник Джеффри добавил, что одна из мачт обслуживала как раз полевой госпиталь в Бирмингеме.

"И так сердце щемит от того, что родственники не могут быть у постели больного, который находится в критическом состоянии. Но еще более ужасно, что даже небольшое утешение в виде телефонного или видеозвонка станет теперь невозможны из-за эгоистичных действий горстки обманутых конспирологов", — написал Джеффри в LinkedIn.

"Представьте, если бы это были ваши родители, или бабушка с дедушкой, в этой больнице. Представьте себе, что вы не могли бы с ними даже поговорить на прощанье, услышать их. А все потому, что вы поверили в опасную ложь", — отметил глава Vodafone UK.

Ранее замминистра по цифровым технологиям назвал подобное вандальское поведение идиотским и безответственным.

Заявление Mobile UK прозвучало спустя несколько часов после того, как регулирующий предприятия связи орган Ofcom сообщил, что начал проверять ремарку, сделанную в эфире ведущим телеканала ITV Эймоном Холмсом о взаимосвязи технологии 5G и коронавируса.

В понедельник Холмс поставил под сомнение ряд сообщений в британской прессе, в которых категорически отрицался миф о якобы существующей взаимосвязи.

Однако во вторник утром он сделал уточнение: "Нет никакой связи между нынешней чрезвычайной ситуацией в нашем здравоохранении и сетью 5G, и предполагать обратное было бы неверно и даже опасно".

Вандализм в отношении мачт 5G — явление не уникальное для Британии.

В минувшую субботу голландская газета De Telegraaf cообщила о четырех подобных случаях, произошедших в Голландии в течение предыдущeй недели. В одном месте поджигатели нарисовали на изуродованном оборудовании лозунг против 5G-cвязи.

Два схожих случая было зарегистрировано и в Ирландии в минувшее воскресенье. Однако, по данным ирландской мобильной сети Eir, поврежденное оборудование не использовалось для 5G-сигнала, а было нужно для усиления сигнала 4G, покрывающего ближайшую больницу и прилегающие территории.

Необоснованные теории

Конспирологические теории, связывающие сигнал 5G с пандемией коронавирусной инфекции, продолжают распространяться, несмотря на то, что не существует никаких доказательств того, что излучение от смартфонов представляет опасность для здоровья.

Независимая благотворительная организация Full Fact, проверяющая факты и данные, публикуемые в СМИ, связывает эти утверждения с двумя ложными теориями.

Одна из них ложно предполагает, что излучение 5G якобы подавляет иммунную систему человека.

Вторая утверждает, что вирусы каким-то образом, с помощью радиоволн 5G, взаимодействуют между собой и находят новых жертв, что способствует быстрому распространению инфекции.

В то время как 5G действительно использует другой радиодиапазон по сравнению с более ранними поколениями мобильной связи, важно отметить, что этот диапазон волн все так же относится к неионизирующему спектру, то есть они не обладают достаточной энергией для того, чтобы разрушать химические связи в ДНК человека и поверждать клетки.

В начале 2020 года эксперты Международной комиссии по защите от неонизирующего излучения (ICNIRP) завершили крупномасштабное исследование, включавшее все научные материалы, касавшиеся этой проблемы.

Они рекомендовали несколько более жесткие ограничения передающих мощностей самих мобильных гаджетов — чтобы свести к минимуму вероятность ожога в результате нагревания аппарата. Однако главный вывод заключался в том, что не было обнаружено никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что связь 5G, или любая более ранняя, могут вызывать рак или другие заболевания.

Вторая теория, по всей видимости, основывается на трудах одного биолога и нобелевского лауреата, который предположил, что бактерии могут производить радиоволны.

Однако эта спорная теория является совершенно маргинальной в научной среде. В любом случае, Covid-19 вызывается вирусом, а не бактерией.

Еще один крупный изъян обеих этих теорий заключается в том простом факте, что коронавирус уже распространяется в Британии, где пока нет мачт 5G, а также в Японии и Иране — странах, которые пока даже не одобрили в принципе эту технологию.