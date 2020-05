Коронавирус и пропаганда: в глазах Запада Китай отобрал у России роль главного злодея

Шесть последних посткрымских лет Запад сосредоточенно боролся с российской пропагандой, но пришел коронавирус — и все изменилось. Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай.

Главными вопросами, по которым между Западом и Китаем развернулась, по выражению министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, "битва нарративов", стали происхождение нового коронавируса и эффективность демократических и авторитарных режимов в борьбе с пандемией, но речь не только об этом.

До пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, и это мало кого всерьез беспокоило. Но теперь, в последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" — целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях.

И теперь в Брюсселе громыхает скандал вокруг доклада о подрывной пропаганде Китая, интернет-аналитики изучают методы раскрутки прокитайских хэштегов в Твиттере, а ведущие европейские газеты одна за другой, день за днем публикуют статьи о подрывной деятельности Китая.

"Огромная российская машина дезинформации работает против Европы с 2014 года. Теперь в игру против европейских демократий со своей собственной стратегией дезинформации вступил Китай", — говорит чешский политолог Якуб Янда, много лет занимающийся мониторингом и разоблачением российских "фейков".

"Теперь силы тех организаций, которые у нас созданы для фактчекинга в отношении российский пропаганды, должны быть направлены и на работу с китайской дезинформацией", — добавляет польский коллега Янды Марчин Заборовский.



В последние дни апреля в Брюсселе вспыхнул скандал вокруг работы как раз такой организации.

East Stratcom Task Force — "рабочая группа по стратегическим коммуникациям на Востоке" — была создана при внешнеполитическом ведомстве Евросоюза после аннексии Россией Крыма для систематического отслеживания и развенчания разнообразной неправды и полуправды, которые Россия продвигала за рубежом — в прессе и соцсетях.

Все эти годы регулярные бюллетени East Stratcom Task Force были посвящены почти исключительно дезинформации, исходящей от России. Очередной отчет о работе должен был выйти на неделе 20-26 апреля.

И тут американская газета New York Times сообщила, что выпуск бюллетеня задерживается, причем по очень необычной причине. Источники газеты во внешнеполитическом ведомстве ЕС рассказали ее корреспонденту, что в очередном отчете на первое место была вынесена оценка — притом очень жесткая оценка — китайской пропаганды в Европе.

По словам источников NYT, китайские дипломаты, узнав об этом, будто бы негласно потребовали отредактировать отчет, и руководство Европейской службы внешних связей (ЕСВС) будто бы согласилось.

Отчет вышел 24 апреля, и Китай в нем фигурирует, но "через запятую" после России, тогда как в первой версии, которую видели журналисты, в первую очередь говорилось именно о китайских информационных операциях.

"Официальные и поддерживаемые государством источники, в том числе из России и, в меньшей степени, из Китая, продолжали интенсивно распространять конспирологические нарративы и дезинформацию в ЕС и соседних регионах", — говорится во вступлении к опубликованной версии отчета. Дальше, во второй половине отчета, East Stratcom Task Force рассказывает о расследованиях, в ходе которых были выявлены "тайные операции Китая в соцсетях", цель которых — "вносить смятение по поводу происхождения вируса и превозносить действия Китая".

30 апреля комитет иностранных дел Европарламента пригласил объясниться нового руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Тот объяснил, что первая версия доклада была для служебного пользования, а вторая, сокращенная — для публики, и так делается всегда. По словам Борреля, китайское посольство, действительно, "выражало озабоченность", но повлиять на содержание отчета не могло.

"Ни под каким давлением никакие правки в доклад не вносились!" — заявил Боррель наседавшим на него (по видеосвязи) евродепутатам, но при этом добавил, что опубликованная вторая версия короче и мягче первой в формулировках потому, что ЕС "должен быть полностью уверен в том, что мы говорим, чтобы избежать неловких ситуаций на дипломатическом фронте".

Некоторых борцов с враждебной пропагандой объяснения Борреля не удовлетворили.

"Боррель и все руководство ЕСВС ведет политику умиротворения в отношении Пекина. ЕСВС под давлением китайских властей отцензурировала ту часть доклада, которая касается китайской дезинформации, и опубликовала смягченную версию. Теперь Китай знает, что на ЕСВС можно надавить и она поступится принципами. Это очень плохо", — говорит чешский политолог Якуб Янда.

Китайские дипломаты впрямую не отвечали на подозрения в связи с докладом ЕС, но в те же дни, когда разгорелся скандал, пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан, явно в ответ на обвинения, звучащие по обе стороны Атлантического океана, написал в "Твиттере" на английском:

"Китай всегда выступает против кампаний дезинформации. Мы — скорее жертва, чем производитель дезинформации. Дезинформация и обвинения не могут быть средством в международной борьбе с пандемией и должны быть отвергнуты всеми".

China always stands against disinformation campaign. We are victim rather than producer of disinformation. Peddling disinformation and recrimination are by no means prescription for international anti-pandemic cooperation and should be rejected by all. pic.twitter.com/oPLVEPprNu