Коронавирус: Индия разрешила использование сразу двух вакцин
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Индия выдала разрешение на применение в стране двух вакцин против коронавируса. Это оксфордская вакцина AstraZeneca и препарат, разработанный индийской компанией Bharat Biotech. Причем, вакцина AstraZeneca будет произведена в Индии. Власти рассматривают и другие вакцины для применения их в стране.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

План иммунизации в Индии предполагает в первую очередь вакцинировать медаботников, чиновников, правоохранителей, а также граждан со слабым иммунитетов в связи с возрастом или другими заболеваниями. Это 300 миллионов человек, которые должны быть привиты к августу 2021 года.

По данным министерства здравоохранения, более 20 000 медицинских работников прошли обучение по применению вакцины.

Индия с 1,4-миллиардным населением, стала второй страной в мире по числу инфицированных после США: более 10,3 миллионов подтвержденных случаев заражения и около 150 тысяч скончавшихся. Пик эпидемии здесь пришелся на сентябрь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Индия США
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить коллегам на Новый год? 5 идей на любой вкус
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
5 идей новогодних подарков для жены или девушки
Идеи новогодних подарков для бабушек и дедушек