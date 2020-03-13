Коронавирус: итальянские эксперты предложили позволить старикам умирать

Две недели назад в Италии насчитывалось 322 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Врачи могли уделить достаточно внимания каждому пациенту. Неделю назад в Италии было уже 2 502 случая Covid-19. Медики в госпиталях еще делали искусственную вентиляцию легких всем больным с острой дыхательной недостаточностью. 11 марта в Италии имелось 10 149 заболевших. Теперь их просто слишком много для того, чтобы обеспечить каждому соответствующую заботу.

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Врачей и медсестер не хватает на всех. А главное — аппаратов для вентиляции легких много меньше, чем задыхающихся.

На войне как на войне



Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях.

Документ начинается со сравнения нынешней ситуации с войной или крупными природными катастрофами, когда врачам приходится выбирать, кому из раненых и пострадавших помогать в первую очередь.

Рекомендации призывают установить критерии отбора на основе "справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов".

Главная идея, выдвигаемая экспертами, проста: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Так, по их мнению, можно соблюсти принцип "максимального блага для максимального количество людей".

Отсюда следует рекомендация, в нормальных условиях представляющаяся немыслимой: "Возможно, потребуется определить предельный возраст для получения интенсивной терапии".

Тем, у кого из-за старости меньше шансов выздороветь и кому в любом случае осталось жить недолго, предлагается позволить умереть.

Звучит жестоко, но единственная альтернатива — следование принципу "кто раньше прибыл, тот и занял". По мнению авторов меморандума, это еще хуже.

Помимо возраста, эксперты рекомендуют врачам учитывать также общее состояние пациента, или, по выражению авторов документа, "внимательно оценивать наличие сопутствующих патологий".

Проще говоря, пожилые и отягощенные болезнями пациенты потратят на себя больше дефицитных ресурсов, а в итоге с высокой долей вероятности все равно умрут.

Рекомендации предлагается распространить и на тех больных, кто нуждается в интенсивной терапии по причинам, не связанным с коронавирусом.

Комментарий Яши Мнука, профессора университета Джона Хопкинса:

Моя профессия — политическая философия. Я провел бессчетные часы на семинарах, где обсуждались различные моральные дилеммы. Практический смысл этих дискуссий заключался в том, чтобы помочь профессионалам сделать выбор в сложных реальных обстоятельствах.

Сегодня у меня нет определенного мнения. Я не могу дать моральную оценку этому исключительному документу, написанному, кстати, врачами, и однозначно сказать, правильные вещи они предлагают или неверные.

Могу сказать одно: если Италия уже находится в положении невозможного выбора, то задача Соединенных Штатов — не допустить у себя этого.

Политические, корпоративные и общественные лидеры должны сделать две вещи: всеми силами наращивать ресурсы для интенсивной терапии и ввести самые крайние формы социального дистацирования.

Отменяйте все массовые мероприятия! Немедленно!