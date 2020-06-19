Коронавирус: каково реальное количество жертв пандемии?

По официальным данным, от коронавируса по всему миру умерло 440 тысяч человек. Исследование Би-би-си показывает, что в дополнение к этому во время пандемии умерло еще 130 тысяч человек.

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Из анализа предварительных данных видно, что во многих странах и городах количество смертей от всех причин было выше обычного. В некоторых случаях это превышение полностью объясняется официальными данными по смертности от коронавируса.

Но во многих странах это превышение намного больше, чем количество умерших от Covid-19. Количество смертей выше среднего уровня можно назвать "избыточной смертностью". Она показывает реальное влияние пандемии на общество.

В некоторых случаях избыточная смертность намного выше официальной смертности от Covid-19. Часть этого превышения может объясняться недостаточно точным подсчетом смертности от Covid-19, а другая часть — прямым или косвенным влиянием пандемии. Например, смертность может увеличиться из-за перегрузки системы здравоохранения или других факторов, на которые повлияла вспышка коронавируса.

Внизу вы найдете интерактивный график, объясняющий, что такое избыточная смертность. Прокрутите страницу еще ниже, чтобы посмотреть, как пандемия повлияла на смертность в России, США, Британии, Италии и других странах (Россия идет первым номером, а далее страны расположены в алфавитном порядке).

Сравнение данных о смертности из разных стран сопряжено с определенными трудностями. Точность данных о коронавирусе зависит от того, сколько тестов на Covid-19 делают власти и включаются ли в официальную статистику сведения о смертях вне больниц.

По мере распространения коронавируса по миру страны проходили пики заболеваемости в разное время. В некоторых странах избыточная смертность может еще вырасти в последующие недели и месяцы, особенно с учетом того, что данные постоянно корректируются. В других странах смертность начинает возвращаться к обычному уровню.

Анализ общей смертности во время пандемии и сопоставление этих данных со средней смертностью в предыдущие годы может служить более точной, пусть и несколько предварительной, оценкой реального количества жертв пандемии.

Как измеряется избыточная смертность

Чтобы измерить избыточную смертность, мы использовали данные о количестве умерших от всех причин. Такие данные обычно собираются и публикуются управлением записи актов гражданского состояния, министерством здравоохранения или статистическим агентством. Обычно для обработки и подтверждения этих данных требуется некоторое время, поэтому сведения впоследствии могут быть пересмотрены.

Избыточная смертность — это количество смертей свыше средних значений за предыдущие годы. Эти данные не корректировались по возрасту, то есть они не учитывают демографические различия в разных странах.

Общее количество смертей для каждой страны округлено до сотен.

Как выбирались страны?

Мы сфокусировались на странах и городах, для которых имеются достаточно достоверные данные о смертности как минимум за четыре недели до начала эпидемии коронавируса в этой местности. Там, где данных для всей страны нет, мы брали города с доступной статистикой — как, например, в случае с Москвой и Санкт-Петербургом.

В отдельных городах показателем роста смертности могут служить косвенные данные — как, например, в случае со столицей Индонезии Джакартой, где о росте количества смертей можно судить по росту числа погребений.

Как определялось начало вспышки в каждом регионе?

Начало вспышки отсчитывалось от момента, когда в конкретной местности была зарегистрирована пятая смерть от коронавируса. Период анализа продолжается до того момента, пока есть достоверные данные, которые вряд ли сильно изменятся в будущем.

В большинстве случаев мы отсчитывали избыточную смертность от среднего за пять лет уровня — с 2015-го по 2019-й годы. Там, где это возможно, мы использовали данные об ожидаемой смертности, смоделированные статистической службой анализируемой страны, чтобы учесть изменение количества населения.

Можно ли оценить влияние эпидемии другими способами?

Сравнение избыточной смертности с ожидаемой смертностью — это лишь один из нескольких способов. Но длина вспышки играет важную роль в таких подсчетах.

В странах, в которых смертность резко растет и потом резко снижается, как в Испании, количество ожидаемых смертей будет ниже, чем в странах с более протяженной во времени эпидемией, как в Британии.

Меньшее количество ожидаемых смертей в Испании означает, что избыточная смертность в этой стране оказывается намного выше в процентном соотношении.

Еще один способ — посмотреть на избыточную смертность в пересчете на 1 млн населения. Плюс такого способа в том, что он позволяет сравнивать страны с разным населением. Однако есть и минус: такие измерения будут выставлять в более негативном свете страны со стареющим и менее здоровым населением, потому что в этом случае не будет учитываться, что в таких странах ожидаемая смертность выше.

Какие источники мы использовали?

Сведения о количестве смертей от Covid-19 взяты в основном из правительственных отчетов. Там, где официальных данных не было, мы использовали сведения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).