Коронавирус: китайские СМИ поменяли сообщения о смерти врача, рассказавшего о вспышке
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Китайские средства массовой информации поменяли сообщения о смерти доктора Ли Вэнлианя, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился. Вначале государственная газета Global Times сообщила со ссылкой на данные больницы, что врач скончался, однако позже было заявлено, что он находится в критическом состоянии.

Согласно первоначальным сообщениям, смерть доктора была зафиксирована в 21:30 по местному времени.

Однако медики в больнице подтвердили Би-би-си, что после того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

Сообщение о смерти доктора в Global Times было удалено. Вместо этого газета написала, что у медика остановилось сердце, но его подключили к системе жизнеобеспечения. Согласно информации источников Би-би-си, чиновники пошли на такой шаг, чтобы контролировать подачу информации о состоянии Ли Вэнлианя.

Врач Ли Вэнлиань работал офтальмологом в одной из больниц Уханя. Еще в декабре 2019 года он заметил семь случаев неизвестного ему заболевания, возбудителем которого был вирус, похожий на коронавирус SARS.

30 декабря он предупредил своих коллег в групповом чате, а через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он распространял ложь с целью подрыва общественного порядка. В полиции тогда заявили, что под следствием за "распространение слухов" находятся восемь человек.

В конце января, когда вспышка вируса уже была в разгаре, Ли Вэнлиань опубликовал скан подписанного им документа в Weibo, китайском аналоге "Твиттера", и рассказал, что заражен сам.

В четверг стало известно, что в Пекине большим группам людей запрещено собираться в ресторанах, в том числе, чтобы отпраздновать свадьбу или день рождения.

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В крупных китайских городах, таких как Ханчжоу и Наньчан, власти установили ограничения на количество людей, которым разрешено покидать дома каждый день. В некоторых городах провинции Хубэй, где началась нынешняя вспышка, выключены лифты в многоэтажках — власти надеются, что таким образом люди будут реже выходить на улицу.

По последним данным, вирус найден у 28018 человек по всему миру, количество смертельных случаев — 565. Львиная доля заражений и смертей приходится на Китай.

За пределами Китая, по данным ВОЗ на 5 февраля, зарегистрировано 191 заражение и один смертельный исход. Больше всего случаев после Китая — в Японии, там заразились 33 человека, причем 13 — в течение одного дня.

Среди европейских стран больше всего заражений в Германии: 12 человек. За ней идет Франция с шестью заразившимися. В Канаде — пять случаев, в США — 11. Более полные данные о том, как вирус распространяется по планете, можно посмотреть на сайте ВОЗ.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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