Коронавирус: лидеры стран ЕС — против закрытия внутренних границ
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией Covid-19 и проводят вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 98 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 70 млн пациентов.

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Лидеры стран Евросоюза на видеоконференции выступили против закрытия внутренних границ. "Мы уверены, что границы должны остаться открытыми", — подчеркнул председатель Евросовета Шарль Мишель.

В то же время Брюссель убежден в необходимости предусмотреть ограничения для поездок, не относящихся к необходимым, добавил он. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ЕС "единой эпидемиологической зоной" и выделила необходимость поддержать функционирование общего рынка.

Франция

Приезжающие во Францию из других государств должны будут с 24 января предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до поездки, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

Эта мера не коснется тех, кто регулярно пересекает границу по работе. Вирус SARS-CoV-2 в 67-миллионной республике обнаружен почти у 3 млн человек, около 72 000 больных Covid-19 скончались, более 214 000 выздоровели и выписаны.

Нидерланды

Нидерланды впервые со Второй мировой войны введут комендантский час. Он вступит в силу 23 января и будет действовать с 21.00 до 04.30 по местному времени.

Нарушителям грозит штраф в 95 евро. В королевстве в середине декабря был введен локдаун. Возбудитель Covid-19 в 17-миллионной стране обнаружен у 932 884 человек, 13 337 больных скончались.

Португалия

Португалия приостановит авиасообщение с Великобританией ради борьбы с распространением нового варианта вируса, впервые обнаруженного в Соединенном Королевстве. Мера вступит в силу 23 января и не затронет рейсы, возвращающие граждан на родину, заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта.

В 10-миллионной республике подтверждено 595 149 заражений, 9686 пациентов с Covid-19 скончались, 434 237 выздоровели.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус Урсула фон дер Ляйен Брюссель SARS Евросоюз Нидерланды Португалия Франция Эмманюэль Макрон
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